新竹北埔老街設遊客中心 首座公有停車場啟用

位於台三線上的新竹縣北埔鄉，以老街及古蹟等豐富文化聞名，假日總是吸引大批遊客前來，停車位一位難求，北埔鄉公所為整合在地觀光資源，在鄧南光影像紀念館內成立北埔遊客服務中心，並設立智慧停車場，希望讓來訪的遊客有最好的觀光品質。

北埔鄉長莊明增表示，北埔地區具有豐富的文化、自然等觀光資源，位在老街區的鄧南光影像紀念館，緊鄰忠恕堂、姜氏家廟等重要歷史建物，結合以慈天宮、金廣福公館、天水堂、姜阿新洋樓的古蹟區，為一完整的歷史聚落圈。

為了提高遊客暢遊老街的舒適性，鄉公所成立歷年來首座遊客服務中心，強化公共設施服務站功能設施，如休憩空間、WIFI、公共廁所等，並規畫北埔產業、文化、生態及自然景觀等資訊的展覽及導覽解說等，中心內還設置智慧自動販售機，民眾點選螢幕就可購買在地農特產，也提高北埔的農特產品能見度。

而讓遊客頭痛的停車問題，鄉公所則在服務中心旁設立鄧南光智慧停車場，這也是北埔鄉第一個公有停車場，面積約2100坪，可提供約165個汽車停車位及若干機車、自行車停車格，改善街區尖峰交通品質，將街道空間還給人行。停車場採車牌辨識系統，收費方式除了現金外，也可由其他多元、行動支付。