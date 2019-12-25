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新竹北埔老街設遊客中心 首座公有停車場啟用

2019-12-25 12:37聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

位於台三線上的新竹縣北埔鄉，以老街及古蹟等豐富文化聞名，假日總是吸引大批遊客前來，停車位一位難求，北埔鄉公所為整合在地觀光資源，在鄧南光影像紀念館內成立北埔遊客服務中心，並設立智慧停車場，希望讓來訪的遊客有最好的觀光品質。

北埔鄉長莊明增表示，北埔地區具有豐富的文化、自然等觀光資源，位在老街區的鄧南光影像紀念館，緊鄰忠恕堂、姜氏家廟等重要歷史建物，結合以慈天宮、金廣福公館、天水堂、姜阿新洋樓的古蹟區，為一完整的歷史聚落圈。

為了提高遊客暢遊老街的舒適性，鄉公所成立歷年來首座遊客服務中心，強化公共設施服務站功能設施，如休憩空間、WIFI、公共廁所等，並規畫北埔產業、文化、生態及自然景觀等資訊的展覽及導覽解說等，中心內還設置智慧自動販售機，民眾點選螢幕就可購買在地農特產，也提高北埔的農特產品能見度。

而讓遊客頭痛的停車問題，鄉公所則在服務中心旁設立鄧南光智慧停車場，這也是北埔鄉第一個公有停車場，面積約2100坪，可提供約165個汽車停車位及若干機車、自行車停車格，改善街區尖峰交通品質，將街道空間還給人行。停車場採車牌辨識系統，收費方式除了現金外，也可由其他多元、行動支付。

莊明增指出，成立遊客服務中心、車牌辨識及多元行動支付等智慧服務，是推動北埔邁向「智能山城」的第一步，未來遊客服務中心的開放時間為每周三至周日上午10點至下午5點，歡迎民眾多加利用。

遊客服務中心內設置智慧自動販售機，民眾點選螢幕就可購買在地農特產，也提高北埔的農...
遊客服務中心內設置智慧自動販售機，民眾點選螢幕就可購買在地農特產，也提高北埔的農特產品能見度。記者陳斯穎／攝影
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北埔鄉公所為整合在地觀光資源，在鄧南光影像紀念館內成立北埔遊客服務中心。記者陳斯...
北埔鄉公所為整合在地觀光資源，在鄧南光影像紀念館內成立北埔遊客服務中心。記者陳斯穎／攝影
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北埔鄉公所在鄧南光影像紀念館內成立北埔遊客服務中心，並設立鄧南光智慧停車場，這也...
北埔鄉公所在鄧南光影像紀念館內成立北埔遊客服務中心，並設立鄧南光智慧停車場，這也是北埔鄉第一個公有停車場。記者陳斯穎／攝影
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北埔鄉公所為整合在地觀光資源，在鄧南光影像紀念館內成立北埔遊客服務中心。記者陳斯...
北埔鄉公所為整合在地觀光資源，在鄧南光影像紀念館內成立北埔遊客服務中心。記者陳斯穎／攝影
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北埔停車場老街

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