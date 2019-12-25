影／清寧橋連接頭份、竹南交通動脈 30日開放機車試行

連接苗栗縣頭份市、竹南鎮的重要橋梁「清寧橋」，經公路總局、苗栗縣政府等單位會勘，決定12月30日起試辦開放機車通行3個月，未來機車除了可走橋下原有的車行地下道，更可直接騎上大橋，縮短通行時間。

竹南鎮環市路、頭份市中央路都是都市計畫內的50公尺大道，也是兩地的交通動脈，但過去因鐵路阻隔無法連結，當年清寧橋設計時，立委陳超明強力要求相關單位增設車行地下道，以方便機車通行。

清寧橋是省道台13甲線起點，苗栗縣議員曾玟學在議會提案建議大橋開放機車通行，全案經公路總局苗栗工務段、縣府工務處、鎮公所、警方等單位會勘，決定先試辦開放機車通行3個月，視交通情況評估決定未來是否持續實施。

曾玟學指出，一些民眾向他反映，縣內的一些大橋都禁行機車，對機車族不方便，其實這些大橋都可研議是否開放機車通行，他詢問清寧橋為何機車不能走，回應是「橋上風太大」，且最初設計就未規畫讓機車通行，他認為這不是理由，清寧橋有隔音牆，安全度應比其他大橋更高，全案經相關單位討論、會勘，終於同意試辦開放機車通行3個月，如無不良影響，未來就拍板開放。

公路總局苗栗工務段表示，試辦前將完成變更號誌及交通牌面，塗銷禁行號誌、標線等工程；縣府工務處交通規畫科指出，清寧橋雙向各有2車道，試辦期間外側車道將改為汽、機車混合車道。

清寧橋試辦通行機車後，從頭份市永貞路口上橋後可一路騎到竹南鎮照南國中旁的公教路口，通行路段比行駛車行地下道長度大幅增加。

竹南警分局表示，清寧陸橋開放機車通行，由於改變用路習慣，縣警局特別指示交通隊、轄區警分局提前因應；為減少衝擊，確保安全順暢，竹南分局長張文川上午並率業務單位現勘，提出應對方案