就職滿周年不辦宣傳活動 鄭文燦：繼續努力工作

今天12月25日是縣市首長就職滿一周年，去年高票連任的桃園市長鄭文燦今早出席市政會議表示沒有特地安排就職周年成果宣傳活動，依舊「努力工作，做好每一天的市政」，今天市政行程一切照常，並說向來工作態度就是一天當三天用，從早上7點工作到晚上11點；依據市府發布的市長公開行程，今天桃園從北到南行程都有，晚上9點將出席公益音樂會活動。

鄭文燦在市政會議上致詞一開頭就說，今天是就職周年，自己依舊秉持努力工作態度，做好每一天的市政，沒有安排就職一周年的成果或其他宣傳，不過，他會在元旦升旗典禮發表重要演說，針對2020年桃園發展重要目標在升旗典禮向各位市民報告。

鄭文燦今天也在市政會議宣布桃園拓展公立幼兒園以及公托中心的新目標，公立幼兒園數量希望到達4成，另公托中心雖有推動準公共化，也是六都中成效最好，包含保母簽約率89%，私托中心簽約率92%，但仍希望大公托和小公托可以多一點，希望在社宅、社區都能推動大小公托，讓年輕家庭就近方便。