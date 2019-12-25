就職滿周年不辦宣傳活動 鄭文燦：繼續努力工作
今天12月25日是縣市首長就職滿一周年，去年高票連任的桃園市長鄭文燦今早出席市政會議表示沒有特地安排就職周年成果宣傳活動，依舊「努力工作，做好每一天的市政」，今天市政行程一切照常，並說向來工作態度就是一天當三天用，從早上7點工作到晚上11點；依據市府發布的市長公開行程，今天桃園從北到南行程都有，晚上9點將出席公益音樂會活動。
鄭文燦在市政會議上致詞一開頭就說，今天是就職周年，自己依舊秉持努力工作態度，做好每一天的市政，沒有安排就職一周年的成果或其他宣傳，不過，他會在元旦升旗典禮發表重要演說，針對2020年桃園發展重要目標在升旗典禮向各位市民報告。
鄭文燦今天也在市政會議宣布桃園拓展公立幼兒園以及公托中心的新目標，公立幼兒園數量希望到達4成，另公托中心雖有推動準公共化，也是六都中成效最好，包含保母簽約率89%，私托中心簽約率92%，但仍希望大公托和小公托可以多一點，希望在社宅、社區都能推動大小公托，讓年輕家庭就近方便。
鄭文燦也提到，未來將親自主持公幼和公托中心土地取得會議，並感謝教育部支持，桃園市提出18個新建幼兒園計畫，獲得教育部補助80%，包括建築設備費總計10億元；另外，市府也提出16個學校的風雨球場計畫，一個補助900萬元，總計1億4千萬元，已經選擇16個學校蓋類似天幕球場的風雨球場，採鋼構建築設計，他認為對學校設施改善很有幫助。
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