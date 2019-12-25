鄭文燦公布桃園庚子年春聯 30日起免費索取

桃園市長鄭文燦今天在市政會議上公布桃園庚子金鼠年春聯，分別請到題字名家朱振南、桃園青年書家鄧君浩揮毫「民和年豐」、「四季平安」2種版本，前款將發送到家戶，後款則將於30日起在市府一樓、13區公所服務台供索取，鄭說，明年鼠年本想選用「迎接曙光」4字，但後來決定跳脫生肖框架，選用出自左傳的「民和年豐」與「四季平安」，希望未來一年國家一團和氣、平安順利。

鄭文燦今天於市政會議中與書法名家朱振南共同發表春聯「民和年豐」，這款春聯由市長鄭文燦與議長邱奕勝聯合署名，一共印製80萬份，將透過區公所與區里系統發送到家戶，「民和年豐」取自《左傳．桓公六年》，祝福人民和諧、收成豐盛，新的一年市民安居樂業，也能在一團和氣狀況下產生更大力量。

鄭文燦也特地介紹朱振南為書法名家，桃園國際機場第一航廈出境走廊，由方文山作詞的「機場之歌—在旅行的路上」、第二航廈出境大廳「臺灣桃園國際機場」題字，以及「台北車站」都出自他的手筆，是台灣首位以書法水墨畫類獲得「巴黎藝術獎」公費研習、美國聯邦政府美術品鑑價認證的藝術大師，鄭今天致贈禮品與自傳感謝，朱也回贈墨寶作品。

至於另一款僅有市長鄭文燦署名的春聯「四季平安」，由桃園在地的年輕書法家鄧君浩題字，「四季平安」祝福台灣，在新的一年平安喜樂，該款限量版春聯，則將於12月30日起開始發放，民眾可至市政府一樓服務台、13區區公所服務台索取。

鄭文燦說，鄧君浩是桃園年輕的書法家，畢業於武陵高中，是國立清華大學物理所的碩士，曾任職於國家同步輻射研究中心，也曾是台積電的工程師。鄧君浩自幼學習書法，目前在中國攻讀中國美術學院博士班。