同框競選看板未撤下 張善政不滿直接被貼臉蓋頭

桃園市第五選區（平鎮、龍潭）立委選舉，上周鬧出國會政黨聯立委候選人張誠，未經國民黨副總統候選人張善政同意及授權，就懸掛兩人合影照片當文宣。今天張善政在臉書聲明強調，「桃園市第五選區我所支持的立委候選人，是國民黨提名的呂玉玲，絕無其他第二人選。」

臉書聲明中張善政強調，非經他同意使用的照片，且在溝通多天後未拆除，只是在看板上以文字貼住他的臉，他覺得這並不被尊重，因此特在臉書上發文說明，並強調他在桃園市第五選區，唯一支持的候選人是國民黨提名的呂玉玲。

張善政在臉書聲明表示，國會政黨聯盟在桃園市第五選區（平鎮、龍潭）提名的立委候選人張誠，在平鎮區中豐路、東龍路口所掛上與他合照的看板，照片是他們在一個座談場合所拍攝，但並未經過他同意，就將其做為選舉看板使用。另外，同一場合所拍攝的團體照，也被使用於文宣品上，這也非經他及照片其他人等認可。