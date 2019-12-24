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同框競選看板未撤下 張善政不滿直接被貼臉蓋頭

2019-12-24 21:56聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

桃園市第五選區（平鎮、龍潭）立委選舉，上周鬧出國會政黨聯立委候選人張誠，未經國民黨副總統候選人張善政同意及授權，就懸掛兩人合影照片當文宣。今天張善政在臉書聲明強調，「桃園市第五選區我所支持的立委候選人，是國民黨提名的呂玉玲，絕無其他第二人選。」

臉書聲明中張善政強調，非經他同意使用的照片，且在溝通多天後未拆除，只是在看板上以文字貼住他的臉，他覺得這並不被尊重，因此特在臉書上發文說明，並強調他在桃園市第五選區，唯一支持的候選人是國民黨提名的呂玉玲。

張善政在臉書聲明表示，國會政黨聯盟在桃園市第五選區（平鎮、龍潭）提名的立委候選人張誠，在平鎮區中豐路、東龍路口所掛上與他合照的看板，照片是他們在一個座談場合所拍攝，但並未經過他同意，就將其做為選舉看板使用。另外，同一場合所拍攝的團體照，也被使用於文宣品上，這也非經他及照片其他人等認可。

對此，立委候選人張誠表示，上周與行政院前院長張善政合影宣傳看板，引起同選區立委候選人呂玉玲抗議，已親自致電向張前院長致歉，並說明會儘速聯絡廠商處理，撤下看板再掛上新製文宣看板。但宣傳看板廠商，上周忙著張貼立委看板抽籤後的號次，在抽不出工作排程下，暫用帆布蓋住部分引風波看板內容，會催促廠商加快更新處理進度。

桃園市第五選區立委候選人競選看板，引發未經同意使用張善政合影風波。張善政今晚在臉...
桃園市第五選區立委候選人競選看板，引發未經同意使用張善政合影風波。張善政今晚在臉書聲明，溝通多天後未拆除，只是在看板上以文字貼住他的臉，覺得不被尊重。圖／翻攝自張善政臉書
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張善政國民黨2020選舉2020選舉桃園市立委

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