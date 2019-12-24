郭台銘與桃院童共度平安夜 站台表態推薦吳志揚進國會
鴻海集團創辦人郭台銘今天晚上前往桃園市第2選區立委候選人吳志揚大園競選總部活動站台表態支持，郭台銘表示，吳志揚在桃園縣長任內做了很多基礎建設，大家有目共睹， 上次不是吳志揚做不好，是大環境問題，他今天特別來桃園相挺，支持吳志揚進入國會，桃園將來是很重要的航空經濟命脈地區，吳志揚繼推薦高雄國民黨立委候選人黃韻涵之外，他再次站出來相挺的國民黨立委候選人。
吳志揚競選總部在大園區舉辦耶誕平安夜與民同歌公益活動，邀請在地育幼院裡30多人，一起歡度耶誕平安夜，郭台銘由台東縣前縣長黃健庭陪同參加，吳志揚父親、前國民黨主席吳伯雄全程參與，郭台銘與吳志揚扮聖誕老人分送聖誕禮物，在原住民歌手演唱，一起合樂。
郭台銘表示，他特別趕來桃園，因為吳志揚優秀，在中華職棒大聯盟做得很優異，很多年輕人喜愛，桃園又是將來航空經濟發展重要地區，吳志揚有縣長的資歷，幫助吳志揚進入國會，可以為桃園發聲，吳再經過一任立委歷練再回來，可支持更上層樓，他相信吳志揚的人品，吳志揚家教很嚴，做事不應得的利益不會去得，「志揚是我的好朋友，所以站出來支持」，是吳志揚在桃園的耕耘、能力被看見，將來有潛力應被尊重。
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