郭台銘與桃院童共度平安夜 站台表態推薦吳志揚進國會

鴻海集團創辦人郭台銘今天晚上前往桃園市第2選區立委候選人吳志揚大園競選總部活動站台表態支持，郭台銘表示，吳志揚在桃園縣長任內做了很多基礎建設，大家有目共睹， 上次不是吳志揚做不好，是大環境問題，他今天特別來桃園相挺，支持吳志揚進入國會，桃園將來是很重要的航空經濟命脈地區，吳志揚繼推薦高雄國民黨立委候選人黃韻涵之外，他再次站出來相挺的國民黨立委候選人。

吳志揚競選總部在大園區舉辦耶誕平安夜與民同歌公益活動，邀請在地育幼院裡30多人，一起歡度耶誕平安夜，郭台銘由台東縣前縣長黃健庭陪同參加，吳志揚父親、前國民黨主席吳伯雄全程參與，郭台銘與吳志揚扮聖誕老人分送聖誕禮物，在原住民歌手演唱，一起合樂。