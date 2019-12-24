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郭台銘與桃院童共度平安夜 站台表態推薦吳志揚進國會

2019-12-24 21:27聯合報 記者曾增勳／即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘今天晚上前往桃園市第2選區立委候選人吳志揚大園競選總部活動站台表態支持，郭台銘表示，吳志揚在桃園縣長任內做了很多基礎建設，大家有目共睹， 上次不是吳志揚做不好，是大環境問題，他今天特別來桃園相挺，支持吳志揚進入國會，桃園將來是很重要的航空經濟命脈地區，吳志揚繼推薦高雄國民黨立委候選人黃韻涵之外，他再次站出來相挺的國民黨立委候選人。

吳志揚競選總部在大園區舉辦耶誕平安夜與民同歌公益活動，邀請在地育幼院裡30多人，一起歡度耶誕平安夜，郭台銘由台東縣前縣長黃健庭陪同參加，吳志揚父親、前國民黨主席吳伯雄全程參與，郭台銘與吳志揚扮聖誕老人分送聖誕禮物，在原住民歌手演唱，一起合樂。

郭台銘表示，他特別趕來桃園，因為吳志揚優秀，在中華職棒大聯盟做得很優異，很多年輕人喜愛，桃園又是將來航空經濟發展重要地區，吳志揚有縣長的資歷，幫助吳志揚進入國會，可以為桃園發聲，吳再經過一任立委歷練再回來，可支持更上層樓，他相信吳志揚的人品，吳志揚家教很嚴，做事不應得的利益不會去得，「志揚是我的好朋友，所以站出來支持」，是吳志揚在桃園的耕耘、能力被看見，將來有潛力應被尊重。

鴻海集團創辦人郭台銘（左）為桃園市國民黨立委候選人吳志揚（右）站台表態力挺，一起...
鴻海集團創辦人郭台銘（左）為桃園市國民黨立委候選人吳志揚（右）站台表態力挺，一起參與耶誕平安夜與民同歌公益活動氣氛歡樂。記者曾增勳／攝影
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鴻海集團創辦人郭台銘（左）為桃園市國民黨立委候選人吳志揚（右）站台，稱許吳志揚優...
鴻海集團創辦人郭台銘（左）為桃園市國民黨立委候選人吳志揚（右）站台，稱許吳志揚優秀、是他第一個站出來力挺的立委候選人。記者曾增勳／攝影
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鴻海集團創辦人郭台銘為桃園市國民黨立委候選人吳志揚站台表態力挺，一起與小朋友參與...
鴻海集團創辦人郭台銘為桃園市國民黨立委候選人吳志揚站台表態力挺，一起與小朋友參與分送聖誕禮物給小朋友同樂。記者曾增勳／攝影
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吳志揚郭台銘國民黨

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