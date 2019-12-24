賴清德平安夜挺鄭寶清 喊話台灣要贏、桃園要先贏

桃園市第四選區民進黨立委候選人鄭寶清今天晚間在溫州公園，舉辦「平安夜 寶台灣 英樂會」，副總統候選人賴清德4天內兩度為鄭寶清站台，桃園市長鄭文燦也同樣到場大力催票，呼籲桃園鄉親全力將鄭寶清送入國會，滿場支持者展現出團結一致的氣勢。

賴清德透露，過去總統選舉決戰目標都設定在中台灣，但是這次不一樣，民進黨的戰略目標是「台灣要贏，桃園要先贏」，桃園鄉親要擔負歷史使命，桃園要先贏，鄭寶清要先當選，因為鄭寶清是桃園第一流的人才，學歷、行政經歷都好。

賴清德表示，鄭寶清出道捍衛民主比他和鄭文燦市長還早，算是他們的民主前輩，鄭寶清當立委期間，連獲7次優秀立委，絕對是桃園民眾的最佳選擇。賴清德細數鄭寶清對桃園的交通建設，包含爭取鐵路地下化、綠線捷運、桃園交流道，並且重新修建天空斷橋，以直通台15線及西濱快速道路，全部都是鄭寶清在交通委員會專業問政、積極建設桃園的証明。

鄭文燦提到，自己有時很晚還會打電話給鄭寶清，兩人一起為了桃園的建設努力討論、想辦法，好的立委可以讓地方建設加速，桃園鄉親請繼續用選票支持鄭寶清，讓「雙鄭連一線，建設看得見」，讓「蔡英文、鄭文燦、鄭寶清」的鐵三角組合，全方面地照顧桃園鄉親。