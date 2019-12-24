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他就職周年戶外向鄉親報告 洋溢耶誕歡樂氛圍

2019-12-24 20:48聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市長邱鎮軍施就職周年今天晚間移師戶外「市民廣場」舉行，苗栗市福星國小管樂團、苗栗市客家兒童合唱團應節的耶誕節表演，邱鎮軍身穿耶誕老人服裝點燈，市民廣場擺設的耶誕樹、雪人及燈飾瞬間亮起，五光十色炫麗奪目，在場大人、小孩一起驚呼，充滿耶誕氛圍。

市民廣場耶誕燈會連接市公所前方的光廊，每天下午5點15分點燈到晚上10點，一直到2月10日元宵節，搭配苗栗市民俗重頭戲元宵節（火旁）龍活動，市公所希望成亮點，帶動過年觀光財，促進地方產業發展。

邱鎮軍率團隊向市民報告，他表示，一年來的成績包括發放生日禮金，設置高齡友善化櫃台，發放婦女生育津貼，提升道路品質，加值創新茶粄陶染業，循環經濟零廢棄，提升公園休憩品質等。

他指出，第三公墓公共造產納骨塔工程案，獲得縣政府、市民代表會支持，市公所預計明年6月發包，他這一屆市長任內完成，目前苗栗市最大工程是苗栗火車站周邊的前瞻基礎建設「城鎮之心」及「火車頭園區」案，政府將投入約10億元經費，市公所也爭取2000萬元在功維敘隧道南口，打造無障礙設施觀光廊道，及復育螢火蟲、獨角仙。

值得一提是（火旁）龍活動從2020年起，將納入牽龍，成為糊龍、牽龍、點睛、迎龍、跈龍、（火旁）龍、化龍7部曲，邱鎮軍說，客家宗祠會拜龍神，因此特別在貓裏喵親子公園設立「客家龍神壇」，舉辦牽龍安座儀式，讓（火旁）龍形制更完整，更具客家特色，打造苗栗市文化龍城。

苗栗市長邱鎮軍施就職周年今天晚間移師戶外「市民廣場」，規畫點燈、音樂表演，並率團...
苗栗市長邱鎮軍施就職周年今天晚間移師戶外「市民廣場」，規畫點燈、音樂表演，並率團隊向市民報告施政。記者范榮達／攝影
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苗栗市長邱鎮軍施就職周年今天晚間移師戶外「市民廣場」，規畫點燈、音樂表演，並率團...
苗栗市長邱鎮軍施就職周年今天晚間移師戶外「市民廣場」，規畫點燈、音樂表演，並率團隊向市民報告施政。記者范榮達／攝影
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苗栗市長邱鎮軍施就職周年今天晚間移師戶外「市民廣場」，規畫點燈、音樂表演，並率團...
苗栗市長邱鎮軍施就職周年今天晚間移師戶外「市民廣場」，規畫點燈、音樂表演，並率團隊向市民報告施政。記者范榮達／攝影
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元宵節燈會火車站

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