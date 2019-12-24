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桃市獎勵績優環保志工隊 鄭文燦發出千萬獎金

2019-12-24 19:21聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市環保局今天舉行108年度資源回收循環再生聯合頒獎典禮，一口氣頒發推廣資源回收績優里環保志工隊、資源回收競賽績優學校、10年A級績優廢棄物處理機構、資源循環績優處理機構、推動焚化再生粒料機構表揚、績優廢車回收業評鑑、績優修惜站考評、綠色採購績優單位及績優環保團購站等9大獎項、211組單位，市長鄭文燦親自出席表揚，表示桃園人口成長，垃圾量超量，感謝區里、學校與企業一起落實垃圾減量、資源回收工作。

鄭文燦說，桃園人口將突破225萬人，市府持續推動資源回收及循環經濟，以妥善處理工業生產及城市廢棄物，區里系統、環保志工系統及企業社團尤其重要，經努力桃園資源回收率已提升到59%，市府也正在興建第二座垃圾焚化廠，未來將可多焚化處理600噸的垃圾。

其中，環保志工部分，全桃園約3萬多人，大部分的里皆有成立志工隊，負責地方環境整潔、資源回收等工作，經過專家學者實地考核後，今年度從100多個區環保志工隊中，遴選出87個績優里獲獎，頂尖組特優獎50萬元獎金、優等獎10萬元獎金，總獎金逾1千萬元，鄭文燦說，市府之後未來將評估縮小獎金差距，希望藉此激勵各區里間的良性競爭。

在學校、企業方面，另有7間大專院校、12間高中職學校獲獎，還有19家企業獲評為績優廢棄物處理機構，其中中台資源科技股份有限公司二廠及欣榮企業股份有限公司，更是連續10年獲評為A級處理機構，廢車回收部分，環保局依據企業規模分組評比，今年共有8家廠商獲得金質獎，獎座更別出心裁，由環保局輔導成立的修惜站利用再生木料製作成方向盤造型。

為鼓勵綠色採購，桃園市發展低碳綠色城市自治條例規範一定規模的企業團體，須優先採購具有標章的商品，市府共列管193家指定規模的企業團體進行綠色採購，透過多方的溝通與努力，綠色採購金額從105年19.5億元提升至107年34.9億，綠色採購金額500萬以上的企業也從105年24家上升至107年51家，環保局也輔導村里社區成立「環保團購站」，108年環保團購站綠色商品總採購金額達164萬餘元，其中平鎮區廣興里採購金額28.7萬最高，其次為大園區圳頭里21.5萬元、平鎮區北貴里21.2萬元分居第二及第三名，今天也同台接受表揚。

桃園市環保局今天舉行108年度資源回收循環再生聯合頒獎典禮，現場頒發9大獎項，共...
桃園市環保局今天舉行108年度資源回收循環再生聯合頒獎典禮，現場頒發9大獎項，共211組單位獲獎，市長鄭文燦親自出席表揚。記者張裕珍／攝影
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桃園市環保局今天舉行108年度資源回收循環再生聯合頒獎典禮，現場頒發9大獎項，共...
桃園市環保局今天舉行108年度資源回收循環再生聯合頒獎典禮，現場頒發9大獎項，共211組單位獲獎，市長鄭文燦親自出席表揚。記者張裕珍／攝影
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資源回收鄭文燦廢棄物

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