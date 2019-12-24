不動產公會大手筆捐3輛車 助桃市服務托育與長照

桃園市不動產開發商業同業公會響應長照2.0與托育公共化政策，捐贈1輛行動親子車與2輛長照巴士給桃園市政府，總價值約522萬元，3輛車今天交車，在府前廣場亮相，市長鄭文燦出席交車儀式感謝公會回饋社會，市府將運用車輛分別作為友善托育及長期照顧服務之用。

鄭文燦說，過去桃園市不動產開發商業同業公會就曾捐贈過復康巴士及小型水箱消防車給市府，也協助市府辦理105年台灣燈會相關活動，是市府良好的夥伴，此次也對準市府福利需求缺口，捐贈行動親子車與長照巴士，都將交由社會局妥善運用，減輕家庭照顧壓力。

其中，桃園已有桃園及復興2輛行動親子車，第3輛行動親子車將服務桃園沿海區域，包括蘆竹、大園、新屋與觀音等地，車內雖然空間不大，但仍布置溫馨，有電視、陳列繪本、童書的書架，還有窗簾可隔出哺集乳室空間，主要可服務育有0到6歲的家庭使用。

該輛行動親子車將由市府社會局委託南亞技術學院幼保系營運，系主任陳麗真說，由於服務範圍以海線為主，之後將在蘆竹尋覓辦公據點，每周二到周日將派車外出服務，除了主動開發區里家庭，也接受社區里辦公室等預約服務，會將行動親子車開往當地，提供親子活動、親職教育等諮詢服務，將托育資源直接帶到地方，也希望鼓勵更多家長帶孩子出來。