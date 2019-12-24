國發會通過桃園捷運綠線延伸中壢可行評估 7.2公里5站

國家發展委員會今天審查「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫」可行性研究，同意支持此計畫的可行性研究案。捷運工程局長陳文德表示，將儘速修正內容送行政院核定，並積極辦理綜合規畫相關作業，預計2年完成綜規畫核定，計畫核定後8年完工通車。

捷運綠線延伸中壢計畫106年4月18日首次送交通部審議，歷經5次審查，今年8月30日交通部審查通過，11月13日核轉行政院審查，今天獲國發會同意，近期將送行政院核定。

捷運綠線延伸中壢計畫全長約7.2公里，設置5個車站，路線起點在八德區捷運綠線G01站，沿途行經建德路至崁頂路的新闢道路、中壢區中山東路、環中東路、龍岡路及健行路，最後銜接捷運機場線，計畫總經費約328.04億元，中央補助122.11億元，桃園市政府負擔205.93億元，自償率26.87%，計畫經費逐年列入前瞻基礎建設預算。

陳文德指出，未來將逐步整合捷運綠線主線、綠線延伸中壢段以及機場捷運線的機電系統，銜接路網，機場捷運將與綠線延伸中壢段在GE05站銜接轉乘，形成桃園境內的環狀路網，讓民眾享受一車到底的方便運輸。