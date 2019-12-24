影／百年木造大山車站遭貨車衝撞 上午緊急會勘

苗栗縣歷史建築、曾因高掛「買票犯法」在網路爆紅的海線鐵路大山車站，昨天下午4點多遭涉嫌酒駕的黃姓男子駕車衝入站內候車室及購票廳，造成百年木造老站房結構受損，台鐵及縣府上午會勘，共同啟動緊急搶修程序，預計1個月內提出緊急搶修計畫並加固，6個月內提報完整修復計畫給文化部。

昨天下午發生小貨車衝進大山火車站的意外後，台鐵昨晚已緊急開闢新的旅客進出月台動線，避免影響旅客通勤，衝入站內的小貨車會勘後上午移出候車室，台鐵並隨即增設6根支撐鋼架，防止站體發生傾斜或坍塌危機。

苗栗縣文化觀光局指出，大山火車站是鐵道迷口中「海線五寶」之一，啟用於日治大正11年（1922），民國94年登錄為苗栗縣歷史建築，它的建築外觀及內部機能空間運用，呈現當時社會歷史背景塑造的文化空間氣息，是台灣目前少數留存洋風半木構造式樣車站建築，也是典型的日治時期鐵路小站。

苗栗縣海線鐵路從北到南的談文、大山、新埔都是同年依相同設計藍圖建造，可說是「三胞胎」，其中大山車站十多年前在站前高掛「買票是犯法、賣票也有罪」的反賄選標語，結果被網友kuso「買車票也犯法」，頓時讓大山車站在網路暴紅；為避免又被解讀為買賣車票犯法，今年的選舉宣導布條已凸顯「反賄選」三個大字。

文觀局文化資產科指出，進行修復工程前，為避免大山火車站遭撞擊後出現結構不穩的狀況，台鐵局已先施作支撐架與緊急夜間照明。

今天上午台鐵台中工務段、運務段及苗栗文化觀光局、苗栗縣有形文化資產審議委員到場初步會勘，評估毀損程度，文觀局後續還將邀集文資委員及相關人員辦理修繕會勘；此外，因大山車站位於T型路衝處，也將評估未來設置路檔的可行性。