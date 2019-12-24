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耗資4.9億元的AI智慧園區今動土 預計明年10月底竣工

2019-12-24 15:54聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣國際AI智慧園區統包工程」由經濟部工業局核定總經費4.93億元，中央補助約4億元，總開發面積約12.61公頃，今天舉行動土典禮，預計明年10月底竣工。新竹縣長楊文科說，相信在縣府及各團隊的努力下，必能打造智慧研發與製造示範、產學合作、產業群聚的智慧城市，成為全台灣的第一個由縣府推動的AI智慧園區。

經濟部工業局組長陸信雄、竹北市長何淦銘今天也一同到場，陸信雄說「AI產業願景館」透過創新產業中心育成中心、青年創業中心，希望連結做後續的永續發展，未來在前瞻經費也很願意支持，這將是台灣第一個智慧型的創生與發展。何淦銘則提到周邊民眾在意交通問題，盼能盡快把園區做好。

產發處長陳偉志表示，國際AI智慧園區統包工程完工後，除智慧設施外亦改善周邊道路交通，拓寬道路約963公尺、新闢道路約1261公尺，國道一號旁的莊敬一路拓寬寬度達30公尺，使園區周邊可以配合國道未來的發展。針對AI新創技術研發及相關應用潮流趨勢，AI智慧園區的創舉，朝低碳、智慧、創新三大目標，為新竹縣的「台灣AI行動計畫」取得領頭羊的地位。

產發處提到，新竹縣國際AI智慧園區除導入智慧導覽、基礎網路、智慧環控、智慧交通、智慧路燈、園區物聯網服務平台，更加入公園及景觀整體規劃，設置共融式遊樂場，結合休憩空間及智慧園區，加入城市生態花廊，營造都會感綠帶景觀，並結合低衝擊開發，回收中水灌溉，達到環保效益。本次由營造廠商-嘉鑫營造有限公司與邑菖工程顧問有限公司共同承攬。

園區規劃為第一產業專用區48.02%，第二產業專用區為15.86%，而公園兼兒童遊樂場用地為16.24%，道路用地為19.88%；其中園區的產業專用區設定地上權招商部分，縣府也積極辦理中，期望吸引全球知名的國際企業進駐，並帶來群聚效應。

今天舉行動土典禮，預計明年10月底竣工。記者郭政芬／攝影
今天舉行動土典禮，預計明年10月底竣工。記者郭政芬／攝影
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「新竹縣國際AI智慧園區統包工程」由經濟部工業局核定總經費4.93億元，中央補助...
「新竹縣國際AI智慧園區統包工程」由經濟部工業局核定總經費4.93億元，中央補助約4億元。記者郭政芬／攝影
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新竹縣長楊文科說，相信在縣府及各團隊的努力下，必能打造智慧研發與製造示範、產學合...
新竹縣長楊文科說，相信在縣府及各團隊的努力下，必能打造智慧研發與製造示範、產學合作、產業群聚的智慧城市，成為全台灣的第一個由縣府推動的AI智慧園區。記者郭政芬／攝影
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新竹縣國際AI智慧園區總開發面積約12.61公頃。記者郭政芬／攝影
新竹縣國際AI智慧園區總開發面積約12.61公頃。記者郭政芬／攝影
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AI新竹產業專用區

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