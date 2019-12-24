中豐路中油管線工程封路 春節紓運前暫撤路障

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桃園市平鎮區中豐路北勢橋路段，中油公司封閉內側2個車道，採潛盾工法埋設天然管線，施工遇到台電高壓電遷移問題，導致工程延宕快1年，歷經多次管線協調及停復工。為確保春節交通紓運順暢，市府要求中油先縮小封路範圍及重鋪柏油整平，農曆年後再復工。

市議員黃敬平表示，中豐路北勢橋路段，靠近台66線快速道路口，上下班交通流量大，中油申請埋設天然氣工程，採地下潛盾工法施工，申請在北勢橋兩端，封閉道路中隔島及內側2個車道，開挖潛盾施工井施工。

原預計約半年內埋設好天然氣管線，中油施工時發現這處路段地下管線複雜，多次申請停、復工及工期展延，經市府相關單位協調，中油提出若台電未遷移地下高壓電管路，施工易發生危險；台電指該段為重要電力輸配管線，需耗時重新設計發包，才能進行遷移工程。

中油施工1年期間，北勢橋路段原4線道突縮減成2線道，形成交通瓶頸，每逢上下班時間嚴重塞車回堵。市議員黃敬平服務處膢接獲陳情，卻發現管線單位間，一直無法克服工程遇阻問題。