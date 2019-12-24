阿斌哥大愛協會認養晚餐費 偏鄉小校學生上第一志願

偏鄉小校苗栗縣獅潭國中僅有41名學生，逾7成5來自新住民家庭，9成是弱勢生，阿斌哥大愛協會今年3月起認養學生晚自習餐費，結果今年就有學生考上第一志願，阿斌哥大愛協會創辦人苗栗縣副議長李文斌今天允諾繼續贊助，讓學生無後顧之憂往前衝。

歲末是感恩時節，今天獅潭國中校長林煜騰朗誦詩歌，學生跳越南舞，林煜騰、李文斌及獅潭鄉長謝春梅等人，一起種樹、點燈，校園充滿感恩氛圍，林煜騰說，學校向縣府教育處申請「勤學精進計畫」，開辦晚自習，學生留校到晚上8點，自習或與國立聯合大學數位學伴，但部分學生因故無法正常吃晚餐，阿斌哥大愛協會今年3月起認養晚自習學生餐費。

林煜騰指出，學校午餐有獅潭鄉公所補助，阿斌哥大愛協會完成最後一塊拼圖，讓學生無後之憂，讓他看到許多學生為自己未來及目標打拚，今年教育會考衝出好成績，打破獅潭國中超過20年沒有考上國立新竹高中學生的紀錄，尤其寫作測驗更加突出，9成學生達基礎等級以上。