金牌農村後山綠電自給自足 智慧電網防災救援不斷電

桃園市政府今年斥資1千1百多萬元在龍潭區三和社區、復興區奎輝里辦公室，完成建置再生能源智慧電網示範場域，市政府經發局今天下午表示，三和社區微型智慧電網可供社區路燈、資材室用電，奎輝里辦公室智慧電網一旦天然災害，可提供該處緊急避難場所電力持續72 小時不斷電，維持外界聯繫，未來亦將在復興區天災較頻繁區繼續打造智慧電網場域自給自足用電。

桃園市經發局推動農村、復興區再生能源綠能發電自給自足，選定龍潭區三和社區、復興區奎輝里辦公室，各斥資700萬、450萬元建置完成微型、防災型智慧電網示範場域，主要因為三和社區獲選全國金牌農村社區，希望建置為農村微型智慧電網場域；奎輝里辦公室則因復興區常遇颱風等天然災害電力中斷，建置防災型智慧電網系統維持電力不中斷，增加災防能力。

經發局主管表示，龍潭三和社區的微型智慧電網示範場域，建置太陽能光電、風力發電，提供該社區的資材室、路燈電力，建立一個農村能源自給自足場域；復興奎輝辦公室建置防災型智慧電網示範場域，利用燃料電池系統及儲能設備儲電，透過這套再生能源防災電網，一旦當地發生災害停電，系統可自行發電，維持72小時不斷電，保持與外界聯繫不中斷。