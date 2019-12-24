親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜為女嬰父母遭媒體打擾致歉 籲有心人別再殘害

綠硬推反滲透法 于美人怒：民進黨認定媽祖是共諜？

金牌農村後山綠電自給自足 智慧電網防災救援不斷電

2019-12-24 15:05聯合報 記者曾增勳／即時報導

桃園市政府今年斥資1千1百多萬元在龍潭區三和社區、復興區奎輝里辦公室，完成建置再生能源智慧電網示範場域，市政府經發局今天下午表示，三和社區微型智慧電網可供社區路燈、資材室用電，奎輝里辦公室智慧電網一旦天然災害，可提供該處緊急避難場所電力持續72 小時不斷電，維持外界聯繫，未來亦將在復興區天災較頻繁區繼續打造智慧電網場域自給自足用電。

桃園市經發局推動農村、復興區再生能源綠能發電自給自足，選定龍潭區三和社區、復興區奎輝里辦公室，各斥資700萬、450萬元建置完成微型、防災型智慧電網示範場域，主要因為三和社區獲選全國金牌農村社區，希望建置為農村微型智慧電網場域；奎輝里辦公室則因復興區常遇颱風等天然災害電力中斷，建置防災型智慧電網系統維持電力不中斷，增加災防能力。

經發局主管表示，龍潭三和社區的微型智慧電網示範場域，建置太陽能光電、風力發電，提供該社區的資材室、路燈電力，建立一個農村能源自給自足場域；復興奎輝辦公室建置防災型智慧電網示範場域，利用燃料電池系統及儲能設備儲電，透過這套再生能源防災電網，一旦當地發生災害停電，系統可自行發電，維持72小時不斷電，保持與外界聯繫不中斷。

因應復興區容易發生天災停電區域，經發局率先在奎輝辦公室完成建置防災型智慧電網場域後，該局正考慮在復興區三光里辦公室、巴陵綜合行政中心，評估再建置防災型智慧電網場域，讓災害來時不斷電，提升災防救援效率。

桃園市後山復興區奎輝里辦公室防災智慧電網，一旦天然災害可提供該處緊急避難場所電力...
桃園市後山復興區奎輝里辦公室防災智慧電網，一旦天然災害可提供該處緊急避難場所電力持續72 小時不斷電。圖／市府經發局提供
分享
桃園市龍潭區三和社區微型智慧電網，可供社區路燈、資材室用電自給自足。圖／市府經發...
桃園市龍潭區三和社區微型智慧電網，可供社區路燈、資材室用電自給自足。圖／市府經發局提供
分享

再生能源停電巴陵

延伸閱讀

綠電商機熱 台電出招遏止饋線蟑螂占用容量

打造高市首座智慧城市 日月光與杉林公所簽約啟...

台南左鎮消防員搞創意 吸引孩童輕鬆學習各項防...

用電大戶條款 可溯及既往

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

竹縣施政周年滿意度55.2％ 楊文科：民眾最重視交通

2019-12-24 14:10

首次合體陳學聖 謝龍介：陳是「正藍」對他有信心

2019-12-24 16:05

影／百年木造大山車站遭貨車衝撞 上午緊急會勘

2019-12-24 16:02

耗資4.9億元的AI智慧園區今動土 預計明年10月底竣工

2019-12-24 15:54

桃園元旦升旗抽大獎拚3萬人氣報名額滿 現場加碼2000人

2019-12-24 15:22

中豐路中油管線工程封路 春節紓運前暫撤路障

2019-12-24 15:21

阿斌哥大愛協會認養晚餐費 偏鄉小校學生上第一志願

2019-12-24 15:09

地方人士不捨！大山車站遭撞毀 文資委員會勘籲加強鞏固

2019-12-24 13:17

竹縣20到40歲占四成 三明治世代重育兒、福利政策

2019-12-24 12:47

雙層觀光巴士28、29日免費體驗 往返竹市區與動物園

2019-12-24 12:38

桃市副議長連12年做愛心 霸氣買萬斤古坑柳丁贈弱勢

2019-12-24 12:38

桃市路不平 綽號避震器終結者

2019-12-23 23:15

苗栗火車頭願景館 李永得看不下去

2019-12-23 23:08

更便利 竹科增7站YouBike

2019-12-23 23:02

桃園弱勢暖過冬 公益社團捐發熱衣

2019-12-23 22:58

結合社宅 桃園區首座公托中心開張

2019-12-23 22:40

台4桃園平面道今晚起封路6夜 國1北上南崁匝道改道

2019-12-23 20:16

這款的公德心！ 南庄水岸人文生態公園遭破壞

2019-12-23 20:01

張學良故居特展「解密幽居」開幕 重溫歷史現場

2019-12-23 19:06

吳志揚平安夜公益晚會 郭台銘首度站台與小朋友同樂

2019-12-23 18:33

台灣國際馬拉松賽竹縣周日登場 交通管制看這裡

2019-12-23 18:24

桃園寺廟團體捐550萬 促市府各區成立浪流毛小孩之家

2019-12-23 18:15

影／另類中西合璧 霹靂布袋戲主角唱頌耶誕快樂

2019-12-23 17:39

影／耶誕節將至 泰雅族小朋友三聲帶傳唱平安夜

2019-12-23 17:02

桃園這裡聖誕燈海小而美 藝文園區明百位聖誕老人同樂

2019-12-23 16:38

苗栗人大醫院夢難圓？ 縣長：掐北去南在商言商太難了

2019-12-23 15:53

竹縣寶山四面佛附近驚傳毒狗 愛狗人士痛批會有報應

2019-12-23 15:44

第4屆TOYOTA玩具愛分享 助9所偏鄉孩童圓夢想

2019-12-23 14:36

培育國家競走選手的搖籃 新竹載熙國小啟用全新操場

2019-12-23 13:08

新竹動物園12月28日上午11時開園 用悠遊卡入園最省時

2019-12-23 12:30

新竹大華科大赴日交流訓練有成 大專盃劍道賽奪雙冠

2019-12-23 12:20

警察執勤日常 入鏡「壢警情」新年月曆

2019-12-23 11:58

正言權業不銹鋼贈救護車 提升桃園救護能量

2019-12-23 11:51

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20

桃園第一個社宅公設民營托嬰開幕 全新環境今天起報名

2019-12-23 15:15

竹科YouBike 今再增7站點 通勤、洽公、轉乘更便利

2019-12-23 12:37
看更多

熱門文章

台南河樂廣場美拍曝光 改建後讓人驚呆

2019-12-23 20:48

3秒摧毀全鄉聖誕小確幸！鄉民氣：都還沒拍到呢

2019-12-23 21:04

台4桃園平面道今晚起封路6夜 國1北上南崁匝道改道

2019-12-23 20:16

影／卓榮泰笑談南投1選區民調 藍營鐵倉恐遭翻盤

2019-12-23 20:08

北市多項新制元旦上路 當心挨罰

2019-12-24 00:15

好美！宜蘭縣政中心耶誕燈飾搶先看 璀璨浪漫讓人驚豔

2019-12-23 22:09

辛亥隧道區間測速、市民高架禁大車科技執法 元旦上路

2019-12-23 18:15

影／加強高齡宣導辦106場 中市交大獲年度貢獻獎

2019-12-24 11:38

雙層觀光巴士28、29日免費體驗 往返竹市區與動物園

2019-12-24 12:38

太麻里星光隧道遭毀壞 民眾惋惜「3天造光景3秒成回憶」

2019-12-24 12:25

雲林跨年首部曲盛大登場 雲林人之夜從早HIGH到晚

2019-12-23 20:51

桃園這裡聖誕燈海小而美 藝文園區明百位聖誕老人同樂

2019-12-23 16:38

提升北投、士林交通便利性 福國路延伸工程 拚2022年完工

2019-12-23 23:27

苗栗火車頭願景館 李永得看不下去

2019-12-23 23:08

84歲台中帝國製糖廠 修復開放

2019-12-23 22:33

耶誕節前嘉縣爆發火雞場禽流感 家畜所：民眾勿恐慌

2019-12-23 17:28

新北小內閣異動 侯友宜：副秘也要第一線

2019-12-23 16:20

這款的公德心！ 南庄水岸人文生態公園遭破壞

2019-12-23 20:01

這個湖泊會呼吸 蔡明亮「郊遊」秘境星泉湖開放

2019-12-23 16:38

金門新議政大樓凍結有伏筆？ 民眾抗議聲再起

2019-12-24 13:11

遠航停飛效應浮現 澎縣府開放春節機位登記

2019-12-24 09:36

影／嘉義鹿草和樂食堂 田鼠料理滿足饕客味蕾

2019-12-24 08:59

台南知名雞肉飯開放除夕預訂 民眾半夜排隊卡位

2019-12-23 19:01

嘉義市獲前瞻補助 將斥資8億元增千格停車位

2019-12-24 11:06

中市夜間工程警示不亮？ 連續2天2機車撞上摔車

2019-12-24 13:24

破功！龍山寺點燈 首日發1300號

2019-12-24 00:05

卓榮泰來南投拚命 強調南投贏國會可過半

2019-12-23 16:57

吳志揚平安夜公益晚會 郭台銘首度站台與小朋友同樂

2019-12-23 18:33

張學良故居特展「解密幽居」開幕 重溫歷史現場

2019-12-23 19:06

屏東澎湖車禍鑑定 改至屏東監理站

2019-12-24 12:11

台灣國際馬拉松賽竹縣周日登場 交通管制看這裡

2019-12-23 18:24

帝國製糖廠星泉湖水位低引議 設計團隊：規畫生態湖 水位隨地下水起伏

2019-12-23 22:37

影／就職5周年 林右昌：會做事的市長可以改造一座城市

2019-12-24 13:46

嘉義嚴選黃金烏魚子競賽成績揭曉 鑫溶實業雙冠軍

2019-12-23 20:17

林內花海盛開、夜間光廊點燈 周末暢遊還可抽消費券

2019-12-24 15:11

新高！烏來台車 今年乘客破60萬人次

2019-12-24 00:05

竹縣施政周年滿意度55.2％ 楊文科：民眾最重視交通

2019-12-24 14:10

黃偉哲：台灣應思考怎麼發電 環團：審慎規畫

2019-12-23 23:59

嘉義善心團體人士捐助重病移工 明搭機返鄉治療

2019-12-23 20:16

禽流感拉警報 嘉縣火雞場疑染病3天撲殺2場

2019-12-23 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top