桃園元旦辦升旗健走 鄭文燦將提桃園發展願景

桃園市109年元旦升旗典禮暨全民健走活動，1月1日上午8時將在桃園區展開，桃園市長鄭文燦今天表示，參加民眾除可獲得熊本熊等精美好禮，他將在活動中宣布桃園未來發展願景。

鄭文燦表示，桃園市元旦升旗典禮，明年1月1日上午8時將在桃園區舉辦，除邀請藝人領唱國歌，典禮後還將舉行健走活動，完成報名作業並全程出席活動者，除了可獲得熊本熊造型禮物，還可參加摸彩活動，將電動機車、平板電腦及電視等好禮帶回家，他也會在活動中提出2020年桃園發展願景。

鄭文燦說，2020年是桃園新起點，希望在第二屆任期擘劃桃園未來長期發展目標，桃園是全台人口、都市、產業、交通及建設最多的城市，希望打造桃園成為台灣在城市建設上的重要火車頭，未來北北桃應該結合成一個首都生活圈，希望大家一起推動更多新思維。

鄭文燦表示，活動在網路報名階段就已吸引1萬6000人秒殺，現場將再開放2000人報名，預估有超過2萬市民參與。現場除了各局處的吉祥物齊聚與民眾互動，還將發放6000面小國旗及限量頭套面具、造型氣球等，並提供特製明信片讓民眾寫下新年新希望，利用現場設置的臨時郵局，將祝福寄給自己或親友。