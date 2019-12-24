竹縣施政周年滿意度55.2％ 楊文科：民眾最重視交通

新竹縣長楊文科今天舉辦施政1周年記者會，宣布154項政見，現已完成了54項，完成率35.6%，滿意度調查報告顯示55.2％，其中對縣府推動興建焚化爐及生命紀念園區等「2小箭」，過半民眾滿意，民眾最希望改進或解決的政策議題以交通措施比例最高。

楊文科今天率領縣府一級主管振臂高呼「我們做到了！」並宣示「五支箭」已重磅齊飛，一一朝靶心前進，其中第一支箭「國際AI智慧園區」，也在今天動土開工。

楊文科致詞時提到，他在任內完成發放老人年金、免費營養午餐，建立「檢警環」機制守護家園與國土，全力打擊非法棄置及濫墾山林。延宕1、20年的義民廟及文化基金會董事會，在過去一年裡順利改選。縣府也啟動全縣58處、總長41.2公里的「路平專案」，更結合政風處跟採購稽核小組隨機抽驗，務求達到最高標準。

縣府今天公布「施政週年滿意度」調查報告，其中施政滿意度55.2％，未來三年的施政信心也達到65.4％。此外，對縣府推動興建焚化爐及生命紀念園區等「2小箭」，分別有55.1％及58.1％的民眾表示滿意；至於民眾最希望改進或解決的政策議題，則以「交通措施」21.1%比例最高。

楊文科回應，興建焚化爐的BOO招標案，已有一家大廠投標，目前正在進行審查階段，縣府會做好各項把關工作，如果一切都合乎條件，有信心在既定的時程完成。

調查報告中顯示民眾最希望改進解決是交通措施和公共設施。楊文科回應，這一年規劃的基礎建設，首先做智慧交通，從竹北到竹科透過改善號誌，平均至少減少4分鐘，民眾覺得很方便。明年起會大量規劃基礎建設，交通建設與措施得到明、後年完工，因此民眾還未感受到，這也是未來縣府會加強的部分。

民進黨縣議員張珈源指出，老人津貼規定94年7月31日以前入籍竹縣才可領，如今是108年，許多搬到竹縣都已十多年卻領不到，很不合理；另外，新豐垃圾山的問題目前也仍未解決，這兩項是他認為最緊迫，需要縣府改善的問題。

時代力量縣議員連郁婷表示，成立青年事務中心，對竹縣青年來說很無感。去年主要就是以聯誼為主，但年輕人對聯誼本來就有點抗拒，何況開放的名額也不算多，能造福的範圍少。竹縣年輕人真的關心的是育兒空間。光是竹北就拆掉三座公園，重建日期未定，讓爸媽是很焦慮。該中心以幫青年找工作、找結婚對象為目標，根本搞錯竹縣青年的需求。