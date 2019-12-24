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祝福考試順利！吳旭智送文青風文昌筆組免費索取

2019-12-24 14:08聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣有三座以文昌帝君為主神之廟宇，分別為關西文昌祠、新埔文昌祠、芎林文林閣，國會政黨聯盟竹縣第一選區立委候選人吳旭智為替應考學子求取好兆頭，特別製作具復古文青風的文昌筆組，今天上午分別前往這三座廟宇參拜，乞請文昌帝君加披祝福，有需要的學子可於本週日下午2點至新竹縣政府前廣場、或至吳旭智各鄉鎮競選服務處免費索取，索完為止。

吳旭智表示，文昌帝君在民俗上為掌管讀書考試的神仙，是所有考生求取保佑的對象，所以每逢考試，家長與考生為求得好兆頭與保佑，會整個班級或單獨前往參拜，而他自己過去也經歷過多次考試，了解考生的心情，在考試時解題手感很重要，猜答案的運氣也很重要，因此在這次準備的文昌筆組，包含一隻藍色原子筆跟一隻2B鉛筆，還特別請文昌帝君加披「解題如有神助 猜答無比神準」，期望給予考生最大的祝福。

另外，文昌筆不光用於考生應試，也是做簽約、記帳、寫作時的助力，在藍色原子筆上印上大筆進財，也希望讓大家未來都可以順利賺大錢。

值得一提的是，這三座文昌廟雖都供奉文昌帝君，但其實各有特色。關西的文昌祠早期被列為關西八景之一，有「文祠遠眺」美稱，新埔文昌祠則是新竹客家地區最早興建，芎林文林閣因對地方貢獻良多，平時對品學兼優學子發給獎助學金，舉辦教育文化活動，頗受地方讚譽。吳旭智呼籲，大家可多到這三座文昌廟祈福參拜，體驗當地不同人情文化及美景。

吳旭智說，內政部正在推廣「宗教樂活體驗行程」，讓宗教體驗結合觀光，以1泊2食、2天1夜或更長的旅程安排，讓參與者從起居坐臥、養生飲食中，親身體驗宗教團體生活的步調，全國已規劃出10條路線。但竹縣卻沒有被規劃在內，非常可惜。他表示，若他能代表新竹縣在中央發聲，一定會讓新竹縣、客家人、閩南人的宗教文化被中央重視、被全國看到，讓新竹縣的文化創意產業更加發揚光大。

國會政黨聯盟竹縣第一選區立委候選人吳旭智為替應考學子求取好兆頭，特別製作具復古文...
國會政黨聯盟竹縣第一選區立委候選人吳旭智為替應考學子求取好兆頭，特別製作具復古文青風的文昌筆組。圖／吳旭智團隊提供
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國會政黨聯盟竹縣第一選區立委候選人吳旭智今天上午分別前往這三座廟宇參拜，乞請文昌...
國會政黨聯盟竹縣第一選區立委候選人吳旭智今天上午分別前往這三座廟宇參拜，乞請文昌帝君加披祝福，圖／吳旭智團隊提供
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新竹原子筆

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