竹縣20到40歲占四成 三明治世代重育兒、福利政策

位於新竹縣竹北市的一處公園，年輕爸媽帶著幼兒前來，孩子玩著遊樂器材，爸媽們互相聊天，最常出現的話題當中，就是政府最近有什麼福利措施，今年8月政府宣布育兒津貼，消息一出，爸媽們奔走相告。這是竹縣40歲以下的年輕人口的習態，選舉倒數20多天，支持哪位政治人物，不在他們話題中，39歲、有兩個孩子的竹北市民張坤棋點出關鍵：「大家不討論政治，但很在乎政策福利。」

根據內政部統計，近從101年到107年淨遷入累計正成長人數以桃園市、臺中市、金門縣及新竹縣等4縣市均超過2萬人較多，尤以桃園市增近14萬5千人最明顯。值得關注的是，新竹縣遷入人口大多屬於年輕、高學歷等的中間選民，政黨傾向不明顯，據統計，竹縣20歲到40歲占總選民數39%，藍綠都透露，高達4成的中間選民較難以掌握。

張坤棋有5歲、2歲的幼兒，竹北市消費太高，扛著家中經濟的他，最重視教育和福利，他看重候選人推出的實質政策，判斷實施的可行性。蔡英文上任後推出的育兒政策、長照福利，都很有感，身為「三明治世代」的他，直言壓力的確減輕不少。

去年韓國瑜選高雄市長，張坤棋看好他，也支持韓，但韓國瑜選後被戲稱「落跑市長」，讓張坤棋很失望，他說，越支持越失望，韓拿不出實質政策，讓務實的張坤棋無法認同。

這天午後，幾名業務聊起政治，最不滿的就是「楊蕙如操弄網軍，害死外交官，民進黨到現在都不解釋清楚」。39歲的張宜如日前發現網路帶風向，她上網為韓國瑜抱不平，未料竟被網軍圍剿，黑韓的力量讓她心有戚戚焉。

張宜如觀察到韓國瑜任職北農時，有著該做就勇敢去做的氣魄，讓她印象深刻，去年韓選高雄市長，這股韓流也掃到竹縣，她不諱言支持韓，「韓國瑜願意了解民眾需要什麼，有溫度的政治人物，更能苦民所苦。」