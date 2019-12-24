雙層觀光巴士28、29日免費體驗 往返竹市區與動物園

新竹市立動物園28日開幕，市府28日、29日推出樂樂號雙層巴士，從新竹市動物園出發，停靠北大公園站後開回動物園，首班車上午10點發車，末班車為下午5點，市長林智堅表示，樂樂號雙層巴士每半小時1班且全程免費，歡迎大家搭乘，不僅舊城區往返動物園更方便，也可體驗雙層巴士，一覽城市魅力。

市府交通處指出，樂樂號雙層觀光巴士從新竹市動物園出發，經食品路、清大南大校區、四維路、北大路，停靠北大公園，再從東大高架橋、食品路一路開回動物園，這個周末不僅暢遊動物園，更可以免費搭乘樂樂號雙層觀光巴士進入市中心，騎著YouBike漫遊舊城區，品嘗在地美食與參加府前廣場舉辦的動物狂想曲親子活動。

林智堅指出，雙層巴士首度進駐新竹市，上層露天座位可用不同視角欣賞城市街景，一覽城市魅力，提醒大家要把握機會體驗，留下美好回憶。

交通處指出，樂樂號雙層觀光巴士停靠站為新竹動物園與北大公園2站，民眾從北大公園下車後，可以一路沿著「城隍爺我餓了」地貼，步行5分鐘就可以走到新竹州廳，參加周末兩天動物狂想曲親子藝文活動，此外，更有許多在地傳統美食，隱身在東門市場、都城隍廟及巷弄內，歡迎大家來探索舊城區古蹟與美食。