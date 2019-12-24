親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 網友眼尖：高雄的她？

當背後槍聲響起：「作秀才能升官」的警界歪風幾時休？

桃市副議長連12年做愛心 霸氣買萬斤古坑柳丁贈弱勢

2019-12-24 12:38聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

正逢歲末之際，桃園市議會副議長李曉鐘今年持續關懷弱勢，結合愛心企業一口氣向雲林古坑的果農訂購1萬台斤柳丁，以20台斤分裝500箱，特別安排一輛大貨車從產地直送桃園，今天一一分送給七十多家社福團體與育幼院等，李曉鐘說，捐贈愛心柳丁不僅希望增加果農收益，也希望帶給弱勢溫暖，更期望藉此拋磚引玉，能鼓勵更多善心人士一起做公益。

李曉鐘添購的愛心柳丁今天抵達桃園，一早在桃園區三民路與三元街旁學校預定地卸貨，一箱箱柳丁按照清冊分送給指定的社福團體、育幼院與養老院等單位，李曉鐘也親自到場搬運，特別的是，裝滿的愛心柳丁的紙箱印有李曉鐘的Q版圖樣，還有贊助紙箱的企業名稱，李說，這些紙器公司老闆都是他的朋友，每年大力協助贊助紙箱，讓柳丁能裝箱送到弱勢族群手中。

李曉鐘說，自己成長過程並不是一帆風順，就是因為少年成長過程的困苦，讓他更能體會弱勢朋友的辛苦，也由於在成長的過程受到許多幫助，讓他決定在有能力之後，也要回饋社會幫助有需要的人。

為何連續捐贈柳丁12年，起心動念就是果農的一句話，李曉鐘說，十多年前曾跟朋友到雲林作客，聽到果農抱怨「辛苦種的柳丁，連採收的工錢都賺不到，非常苦」，他心想桃園弱勢團體不少，因此趁著過年前夕，向果農訂購1萬台斤柳丁到桃園，讓果農能除了成本價也能多少賺一點，弱勢團體也能嚐到應景的水果滋味。

李曉鐘也感嘆，台灣現在的經濟狀況，真的並不是很好，美中貿易大戰、兩岸關係緊張等等因素，都是造成景氣蕭條的種種原因之一，各家兒少育幼院、身心殘障、老人院等社福機構賴以收入的捐贈經費大幅減少，經營極為艱困，所有的院童或受照顧老人、身障者生活也頗為辛苦，他發起「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，也是用實際活動真正落實「愛台灣」的表現。

今年受贈單位包括，桃園遊民外展中心、社團法人中華基督教救助協會、財團法人台灣省私立桃園仁愛之家、財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設成功養護中心、財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心、財團法人創世社會福利基金會附設桃園市私立創世清寒植物人安養院、財團法人心路社會福利基金會附設私立心路桃園發展中心等等多家社福機構，以及桃園市各區家庭服務中心等。

正逢歲末之際，桃園市議會副議長李曉鐘今年持續關懷弱勢，結合愛心企業一口氣向雲林古...
正逢歲末之際，桃園市議會副議長李曉鐘今年持續關懷弱勢，結合愛心企業一口氣向雲林古坑的果農訂購1萬台斤柳丁，以20台斤分裝500箱，特別安排一輛大貨車從產地直送桃園，今天一一分送給七十多家社福團體與育幼院等。記者張裕珍／攝影
分享
桃園市議會副議長李曉鐘今年持續關懷弱勢，結合愛心企業一口氣向雲林古坑的果農訂購1...
桃園市議會副議長李曉鐘今年持續關懷弱勢，結合愛心企業一口氣向雲林古坑的果農訂購1萬台斤柳丁，以20台斤分裝500箱，特別安排一輛大貨車從產地直送桃園，今天一一分送給七十多家社福團體與育幼院等，李也親自下來搬運。記者張裕珍／攝影
分享
正逢歲末之際，桃園市議會副議長李曉鐘今年持續關懷弱勢，結合愛心企業一口氣向雲林古...
正逢歲末之際，桃園市議會副議長李曉鐘今年持續關懷弱勢，結合愛心企業一口氣向雲林古坑的果農訂購1萬台斤柳丁，以20台斤分裝500箱，特別安排一輛大貨車從產地直送桃園，今天一一分送給七十多家社福團體與育幼院等。記者張裕珍／攝影
分享
正逢歲末之際，桃園市議會副議長李曉鐘今年持續關懷弱勢，結合愛心企業一口氣向雲林古...
正逢歲末之際，桃園市議會副議長李曉鐘今年持續關懷弱勢，結合愛心企業一口氣向雲林古坑的果農訂購1萬台斤柳丁，以20台斤分裝500箱，特別安排一輛大貨車從產地直送桃園，今天一一分送給七十多家社福團體與育幼院等。記者張裕珍／攝影
分享
桃園市議會副議長李曉鐘今年持續關懷弱勢，結合愛心企業一口氣向雲林古坑的果農訂購1...
桃園市議會副議長李曉鐘今年持續關懷弱勢，結合愛心企業一口氣向雲林古坑的果農訂購1萬台斤柳丁，以20台斤分裝500箱，特別安排一輛大貨車從產地直送桃園，今天一一分送給七十多家社福團體與育幼院等，李也親自下來搬運。記者張裕珍／攝影
分享

愛心育幼院

延伸閱讀

桃園版的不會上錯咖啡故事

精誠 設桃市行動申辦平台

桃市路不平 綽號避震器終結者

桃園弱勢暖過冬 公益社團捐發熱衣

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

雙層觀光巴士28、29日免費體驗 往返竹市區與動物園

2019-12-24 12:38

地方人士不捨！大山車站遭撞毀 文資委員會勘籲加強鞏固

2019-12-24 13:17

竹縣20到40歲占四成 三明治世代重育兒、福利政策

2019-12-24 12:47

桃市路不平 綽號避震器終結者

2019-12-23 23:15

苗栗火車頭願景館 李永得看不下去

2019-12-23 23:08

更便利 竹科增7站YouBike

2019-12-23 23:02

桃園弱勢暖過冬 公益社團捐發熱衣

2019-12-23 22:58

結合社宅 桃園區首座公托中心開張

2019-12-23 22:40

台4桃園平面道今晚起封路6夜 國1北上南崁匝道改道

2019-12-23 20:16

這款的公德心！ 南庄水岸人文生態公園遭破壞

2019-12-23 20:01

張學良故居特展「解密幽居」開幕 重溫歷史現場

2019-12-23 19:06

吳志揚平安夜公益晚會 郭台銘首度站台與小朋友同樂

2019-12-23 18:33

台灣國際馬拉松賽竹縣周日登場 交通管制看這裡

2019-12-23 18:24

桃園寺廟團體捐550萬 促市府各區成立浪流毛小孩之家

2019-12-23 18:15

影／另類中西合璧 霹靂布袋戲主角唱頌耶誕快樂

2019-12-23 17:39

影／耶誕節將至 泰雅族小朋友三聲帶傳唱平安夜

2019-12-23 17:02

桃園這裡聖誕燈海小而美 藝文園區明百位聖誕老人同樂

2019-12-23 16:38

苗栗人大醫院夢難圓？ 縣長：掐北去南在商言商太難了

2019-12-23 15:53

竹縣寶山四面佛附近驚傳毒狗 愛狗人士痛批會有報應

2019-12-23 15:44

第4屆TOYOTA玩具愛分享 助9所偏鄉孩童圓夢想

2019-12-23 14:36

培育國家競走選手的搖籃 新竹載熙國小啟用全新操場

2019-12-23 13:08

新竹動物園12月28日上午11時開園 用悠遊卡入園最省時

2019-12-23 12:30

新竹大華科大赴日交流訓練有成 大專盃劍道賽奪雙冠

2019-12-23 12:20

警察執勤日常 入鏡「壢警情」新年月曆

2019-12-23 11:58

正言權業不銹鋼贈救護車 提升桃園救護能量

2019-12-23 11:51

頭份市永貞宮擲筊慶元宵 最大獎休旅車一輛

2019-12-23 09:03

海產行老闆和總鋪師寒冬送暖 辦桌宴請弱勢民眾

2019-12-23 08:55

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20

桃園第一個社宅公設民營托嬰開幕 全新環境今天起報名

2019-12-23 15:15

竹科YouBike 今再增7站點 通勤、洽公、轉乘更便利

2019-12-23 12:37
看更多

熱門文章

打卡新亮點！台中帝國製糖廠修復開放

2019-12-23 15:30

台南河樂廣場美拍曝光 改建後讓人驚呆

2019-12-23 20:48

3秒摧毀全鄉聖誕小確幸！鄉民氣：都還沒拍到呢

2019-12-23 21:04

影／卓榮泰笑談南投1選區民調 藍營鐵倉恐遭翻盤

2019-12-23 20:08

台4桃園平面道今晚起封路6夜 國1北上南崁匝道改道

2019-12-23 20:16

苗栗人大醫院夢難圓？ 縣長：掐北去南在商言商太難了

2019-12-23 15:53

北市多項新制元旦上路 當心挨罰

2019-12-24 00:15

好美！宜蘭縣政中心耶誕燈飾搶先看 璀璨浪漫讓人驚豔

2019-12-23 22:09

辛亥隧道區間測速、市民高架禁大車科技執法 元旦上路

2019-12-23 18:15

雲林元旦升旗健走 送國旗運動毛巾及背包

2019-12-23 14:19

雲林跨年首部曲盛大登場 雲林人之夜從早HIGH到晚

2019-12-23 20:51

桃園這裡聖誕燈海小而美 藝文園區明百位聖誕老人同樂

2019-12-23 16:38

提升北投、士林交通便利性 福國路延伸工程 拚2022年完工

2019-12-23 23:27

台中帝國製糖廠開幕 保留名稱還原歷史

2019-12-23 14:50

苗栗火車頭願景館 李永得看不下去

2019-12-23 23:08

到HTC總部玩VR 侯友宜：用在警消實戰、地震救災減傷亡

2019-12-23 14:45

影／加強高齡宣導辦106場 中市交大獲年度貢獻獎

2019-12-24 11:38

影／幾米候車亭卡哇伊 原來等公車也可以很療癒

2019-12-23 13:34

新北小內閣異動 侯友宜：副秘也要第一線

2019-12-23 16:20

桃園第一個社宅公設民營托嬰開幕 全新環境今天起報名

2019-12-23 15:15

耶誕節前嘉縣爆發火雞場禽流感 家畜所：民眾勿恐慌

2019-12-23 17:28

這款的公德心！ 南庄水岸人文生態公園遭破壞

2019-12-23 20:01

這個湖泊會呼吸 蔡明亮「郊遊」秘境星泉湖開放

2019-12-23 16:38

雙層觀光巴士28、29日免費體驗 往返竹市區與動物園

2019-12-24 12:38

84歲台中帝國製糖廠 修復開放

2019-12-23 22:33

台南知名雞肉飯開放除夕預訂 民眾半夜排隊卡位

2019-12-23 19:01

太麻里星光隧道遭毀壞 民眾惋惜「3天造光景3秒成回憶」

2019-12-24 12:25

遠航停飛效應浮現 澎縣府開放春節機位登記

2019-12-24 09:36

吳志揚平安夜公益晚會 郭台銘首度站台與小朋友同樂

2019-12-23 18:33

影／嘉義鹿草和樂食堂 田鼠料理滿足饕客味蕾

2019-12-24 08:59

觀察站／6副手連線 新北市府團隊變艦隊

2019-12-23 14:36

小朋友穿聖詩袍唱歌報佳音 基隆市政府熱鬧又溫馨

2019-12-23 14:36

卓榮泰來南投拚命 強調南投贏國會可過半

2019-12-23 16:57

張學良故居特展「解密幽居」開幕 重溫歷史現場

2019-12-23 19:06

破功！龍山寺點燈 首日發1300號

2019-12-24 00:05

帝國製糖廠星泉湖水位低引議 設計團隊：規畫生態湖 水位隨地下水起伏

2019-12-23 22:37

嘉義嚴選黃金烏魚子競賽成績揭曉 鑫溶實業雙冠軍

2019-12-23 20:17

洪慈庸和教育部會勘台中4學校老舊設施 爭取經費改善

2019-12-23 14:42

廣興國小木棉老樹罹病回天乏術 師生用影像文字說再見

2019-12-23 14:35

禽流感拉警報 嘉縣火雞場疑染病3天撲殺2場

2019-12-23 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top