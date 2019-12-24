桃市副議長連12年做愛心 霸氣買萬斤古坑柳丁贈弱勢

正逢歲末之際，桃園市議會副議長李曉鐘今年持續關懷弱勢，結合愛心企業一口氣向雲林古坑的果農訂購1萬台斤柳丁，以20台斤分裝500箱，特別安排一輛大貨車從產地直送桃園，今天一一分送給七十多家社福團體與育幼院等，李曉鐘說，捐贈愛心柳丁不僅希望增加果農收益，也希望帶給弱勢溫暖，更期望藉此拋磚引玉，能鼓勵更多善心人士一起做公益。

李曉鐘添購的愛心柳丁今天抵達桃園，一早在桃園區三民路與三元街旁學校預定地卸貨，一箱箱柳丁按照清冊分送給指定的社福團體、育幼院與養老院等單位，李曉鐘也親自到場搬運，特別的是，裝滿的愛心柳丁的紙箱印有李曉鐘的Q版圖樣，還有贊助紙箱的企業名稱，李說，這些紙器公司老闆都是他的朋友，每年大力協助贊助紙箱，讓柳丁能裝箱送到弱勢族群手中。

李曉鐘說，自己成長過程並不是一帆風順，就是因為少年成長過程的困苦，讓他更能體會弱勢朋友的辛苦，也由於在成長的過程受到許多幫助，讓他決定在有能力之後，也要回饋社會幫助有需要的人。

為何連續捐贈柳丁12年，起心動念就是果農的一句話，李曉鐘說，十多年前曾跟朋友到雲林作客，聽到果農抱怨「辛苦種的柳丁，連採收的工錢都賺不到，非常苦」，他心想桃園弱勢團體不少，因此趁著過年前夕，向果農訂購1萬台斤柳丁到桃園，讓果農能除了成本價也能多少賺一點，弱勢團體也能嚐到應景的水果滋味。

李曉鐘也感嘆，台灣現在的經濟狀況，真的並不是很好，美中貿易大戰、兩岸關係緊張等等因素，都是造成景氣蕭條的種種原因之一，各家兒少育幼院、身心殘障、老人院等社福機構賴以收入的捐贈經費大幅減少，經營極為艱困，所有的院童或受照顧老人、身障者生活也頗為辛苦，他發起「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，也是用實際活動真正落實「愛台灣」的表現。