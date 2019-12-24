桃市副議長連12年做愛心 霸氣買萬斤古坑柳丁贈弱勢
正逢歲末之際，桃園市議會副議長李曉鐘今年持續關懷弱勢，結合愛心企業一口氣向雲林古坑的果農訂購1萬台斤柳丁，以20台斤分裝500箱，特別安排一輛大貨車從產地直送桃園，今天一一分送給七十多家社福團體與育幼院等，李曉鐘說，捐贈愛心柳丁不僅希望增加果農收益，也希望帶給弱勢溫暖，更期望藉此拋磚引玉，能鼓勵更多善心人士一起做公益。
李曉鐘添購的愛心柳丁今天抵達桃園，一早在桃園區三民路與三元街旁學校預定地卸貨，一箱箱柳丁按照清冊分送給指定的社福團體、育幼院與養老院等單位，李曉鐘也親自到場搬運，特別的是，裝滿的愛心柳丁的紙箱印有李曉鐘的Q版圖樣，還有贊助紙箱的企業名稱，李說，這些紙器公司老闆都是他的朋友，每年大力協助贊助紙箱，讓柳丁能裝箱送到弱勢族群手中。
李曉鐘說，自己成長過程並不是一帆風順，就是因為少年成長過程的困苦，讓他更能體會弱勢朋友的辛苦，也由於在成長的過程受到許多幫助，讓他決定在有能力之後，也要回饋社會幫助有需要的人。
為何連續捐贈柳丁12年，起心動念就是果農的一句話，李曉鐘說，十多年前曾跟朋友到雲林作客，聽到果農抱怨「辛苦種的柳丁，連採收的工錢都賺不到，非常苦」，他心想桃園弱勢團體不少，因此趁著過年前夕，向果農訂購1萬台斤柳丁到桃園，讓果農能除了成本價也能多少賺一點，弱勢團體也能嚐到應景的水果滋味。
李曉鐘也感嘆，台灣現在的經濟狀況，真的並不是很好，美中貿易大戰、兩岸關係緊張等等因素，都是造成景氣蕭條的種種原因之一，各家兒少育幼院、身心殘障、老人院等社福機構賴以收入的捐贈經費大幅減少，經營極為艱困，所有的院童或受照顧老人、身障者生活也頗為辛苦，他發起「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，也是用實際活動真正落實「愛台灣」的表現。
今年受贈單位包括，桃園遊民外展中心、社團法人中華基督教救助協會、財團法人台灣省私立桃園仁愛之家、財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設成功養護中心、財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心、財團法人創世社會福利基金會附設桃園市私立創世清寒植物人安養院、財團法人心路社會福利基金會附設私立心路桃園發展中心等等多家社福機構，以及桃園市各區家庭服務中心等。
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