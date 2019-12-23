親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「以為退出能成全大局」 郭台銘：真心後悔退選

苗栗火車頭園區願景館 李永得批無時代感不及格

2019-12-23 21:24中央社 苗栗縣23日電

苗栗市西站鐵路一村、鐵道文物展示館獲行政院支持整合推動「火車頭園區」，初期先設置願景館；客委會主委李永得今天訪視館內展示設計及進度，批評毫無時代感「不及格」。

苗栗縣政府提報「城鎮之心」前瞻計畫改善苗栗火車站周邊環境，行政院長蘇貞昌4月間視察參觀「鐵路一村」、「鐵道文物展示館」後，指示應整合台鐵各式火車頭及鐵路珍貴文物，推動更具觀光效益的「火車頭園區」，預計5年投入近新台幣10億元經費推動開發。

火車頭園區計畫案涉及中央不同部會，目前由客委會主導，其中客委會補助苗栗縣政府4500萬元先設置「願景館」，呈現園區過去鐵道文化歷史與未來願景，盼成為計畫啟動的第1個亮點。

願景館主體架構10月發包後，硬體工程可望於109年1月完成，內部軟體規劃除介紹鐵道文化歷史，也運用AR、VR等科技展示，讓遊客感受認識「天皇花車」內部設計；然而客委會主委李永得今天視察願景館進度，聽取簡報後，直言「只有50分」。

李永得指出，展示設計「平淡無味」，介紹方式完全沒有從觀眾角度思考，「只搞一堆大拼盤」，文字部分，沒有高度、廣度，平淡毫無時代感，「連2分鐘我都看不下去，遑論要吸引人」，要求必須加強文物「說故事」的能力，重新調整。

縣府文觀局長林彥甫說，將要求策展單位針對VR影片設計製作進行調整，相關展示內容的鋪陳、解說也須重新思考，希望以最快時間努力趕工，盼在農曆春節前完成。

文物鐵道

延伸閱讀

劉櫂豪今成立客家後援會 客家鄉親到場力挺展實...

駐村浪漫台三線 馬修連恩創作客語專輯

周江杰深入湖口辦親子樂園衝選票 重量級大咖紛...

桃園崙坪園區 展現客家工藝

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

這款的公德心！ 南庄水岸人文生態公園遭破壞

2019-12-23 20:01

張學良故居特展「解密幽居」開幕 重溫歷史現場

2019-12-23 19:06

吳志揚平安夜公益晚會 郭台銘首度站台與小朋友同樂

2019-12-23 18:33

台灣國際馬拉松賽竹縣周日登場 交通管制看這裡

2019-12-23 18:24

影／耶誕節將至 泰雅族小朋友三聲帶傳唱平安夜

2019-12-23 17:02

桃園這裡聖誕燈海小而美 藝文園區明百位聖誕老人同樂

2019-12-23 16:38

苗栗人大醫院夢難圓？ 縣長：掐北去南在商言商太難了

2019-12-23 15:53

竹縣寶山四面佛附近驚傳毒狗 愛狗人士痛批會有報應

2019-12-23 15:44

桃園第一個社宅公設民營托嬰開幕 全新環境今天起報名

2019-12-23 15:15

第4屆TOYOTA玩具愛分享 助9所偏鄉孩童圓夢想

2019-12-23 14:36

培育國家競走選手的搖籃 新竹載熙國小啟用全新操場

2019-12-23 13:08

竹科YouBike 今再增7站點 通勤、洽公、轉乘更便利

2019-12-23 12:37

新竹動物園12月28日上午11時開園 用悠遊卡入園最省時

2019-12-23 12:30

新竹大華科大赴日交流訓練有成 大專盃劍道賽奪雙冠

2019-12-23 12:20

警察執勤日常 入鏡「壢警情」新年月曆

2019-12-23 11:58

正言權業不銹鋼贈救護車 提升桃園救護能量

2019-12-23 11:51

頭份市永貞宮擲筊慶元宵 最大獎休旅車一輛

2019-12-23 09:03

海產行老闆和總鋪師寒冬送暖 辦桌宴請弱勢民眾

2019-12-23 08:55

苗栗企業、善團募耶誕禮 送37校弱勢童

2019-12-23 00:10

舞蹈、市集、行動劇 竹市復刻眷村青春

2019-12-23 00:06

人生下半場／準備隨時支援 他背「志工百寶囊」

2019-12-23 00:01

卓蘭睡覺大賽 120人比誰睡得好

2019-12-22 23:39

歲末苗栗湧愛心 溫暖弱勢的心

2019-12-22 20:30

桃綠票倉大咖挺黃世杰 游錫堃：台灣變中共一部分很慘

2019-12-22 18:39

高鈺婷批鄭正鈐張善政 避談中國威脅、杯葛反滲透法

2019-12-22 17:27

什麼都能比什麼都不奇怪 這群人呼呼大睡比睡覺

2019-12-22 17:12

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

打卡新亮點！台中帝國製糖廠修復開放

2019-12-23 15:30

新竹動物園12月28日上午11時開園 用悠遊卡入園最省時

2019-12-23 12:30

苗栗人大醫院夢難圓？ 縣長：掐北去南在商言商太難了

2019-12-23 15:53

侯友宜就職周年前 新北小內閣調動

2019-12-23 10:38

3秒摧毀全鄉聖誕小確幸！鄉民氣：都還沒拍到呢

2019-12-23 21:04

癮君子注意！ 北捷「心中山」線型公園 元旦起全面禁菸

2019-12-23 07:25

雲林元旦升旗健走 送國旗運動毛巾及背包

2019-12-23 14:19

頭份市永貞宮擲筊慶元宵 最大獎休旅車一輛

2019-12-23 09:03

為了癌兒早在40天前就來排 龍山寺點燈他第6次搶頭香

2019-12-23 10:08

美！大雪山、杉林溪… 楓紅

2019-12-22 23:55

南投元旦升旗推農產 蔬果免費送更加碼流感疫苗

2019-12-23 12:56

綠雕鴨鴨家族現身三重「鴨鴨公園」 夜間光雕秀超浪漫

2019-12-22 18:55

南迴改今天風光通車 村長火大：政治操作犧牲服務品質

2019-12-23 20:34

竹科YouBike 今再增7站點 通勤、洽公、轉乘更便利

2019-12-23 12:37

台中帝國製糖廠開幕 保留名稱還原歷史

2019-12-23 14:50

辛亥隧道區間測速、市民高架禁大車科技執法 元旦上路

2019-12-23 18:15

新港田園地景裝置藝術 夜晚點燈成迷你燈會

2019-12-23 07:26

機車手機架超夯 警方：未手持無法可罰

2019-12-22 23:30

弘光科大學生辦耶誕餐會 還做上萬包子饅頭義賣助弱勢

2019-12-23 10:18

到HTC總部玩VR 侯友宜：用在警消實戰、地震救災減傷亡

2019-12-23 14:45

新北小內閣異動 侯友宜：副秘也要第一線

2019-12-23 16:20

溫韾歌聲縈繞新北耶誕城 千人詩班震撼平安晚會

2019-12-22 22:34

海產行老闆和總鋪師寒冬送暖 辦桌宴請弱勢民眾

2019-12-23 08:55

影／幾米候車亭卡哇伊 原來等公車也可以很療癒

2019-12-23 13:34

台4桃園平面道今晚起封路6夜 國1北上南崁匝道改道

2019-12-23 20:16

明年元旦新北29區同步升旗 現場還送限量國旗毛巾

2019-12-23 12:15

綠營議員提案林鄭列不受歡迎人物 高市府：陸委會職權

2019-12-23 12:56

退燒？新北農夫市集11處剩9處 加強特色行銷

2019-12-23 00:28

台南知名雞肉飯開放除夕預訂 民眾半夜排隊卡位

2019-12-23 19:01

影／基隆長庚把「池塘」搬進兒科病房 病童玩到暫忘痛

2019-12-23 13:33

偵破後壁炸彈客 大台南警察之友會慰勉南警辛勞

2019-12-23 11:37

影／卓榮泰笑談南投1選區民調 藍營鐵倉恐遭翻盤

2019-12-23 20:08

這個湖泊會呼吸 蔡明亮「郊遊」秘境星泉湖開放

2019-12-23 16:38

就職周年 潘孟安：3年內定調重大建設

2019-12-22 23:52

耶誕節前嘉縣爆發火雞場禽流感 家畜所：民眾勿恐慌

2019-12-23 17:28

斥資逾1億4千萬元 柳營義士路優質工程完成

2019-12-23 11:11

美！信義羅娜村入夜成「光之部落」 平安夜熱鬧點燈

2019-12-22 19:28

1公里塞半小時 號誌急改回

2019-12-22 23:04

桃園這裡聖誕燈海小而美 藝文園區明百位聖誕老人同樂

2019-12-23 16:38

觀察站／6副手連線 新北市府團隊變艦隊

2019-12-23 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top