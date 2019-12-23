張學良故居特展「解密幽居」開幕 重溫歷史現場

位在新竹縣五峰鄉清泉的張學良故居，新竹縣政府文化局向文化部爭取，進行全面規劃及更新，即日起常設展出「張學良的清泉時光主題策展－解密幽居」，展覽以「解密」作主題串場，將帶領民眾重回歷史現場，解讀曾經塵封的秘密檔案、張學良生活日常。

文化局長田昭容表示，在新竹縣長楊文科領導下，積極推動文化、歷史、景物的結合，此次展覽介紹，影響中國近代歷史發展的關鍵人物張學良，自1946年被秘密移送五峰清泉，為遷臺第一站，也是幽禁最久一處，和一路相隨趙一荻、監管特務人員，及五峰居民共渡足足11年的故事。

此次展覽有三大單元，A區「時間刻痕」將介紹張學良一生的起伏跌宕和歷史中流動，B區「風雲變色」以不同角度看待西安事變的遷徙之路，C區「再現故居」透露當初選擇清泉作為幽禁位置的地理考量、深居生活的故事插曲，以及國家檔案局授權近年公開的機密檔案。特別的是，展覽將提供一張數字單，讓民眾透過密碼本，在展覽空間找出線索，成功「解密」。

本次展覽除了圖文展示外，也結合了地勢模型、日常生活插畫互動、張學良情境佈置，模擬飲食所用飯桌、書桌等多元呈現手法，還可撥打復古話筒，仿佛穿越時空。