台灣國際馬拉松賽竹縣周日登場 交通管制看這裡

2019台灣國際馬拉松賽我愛新竹場將於12月29日登場，參賽選手來自世界28個國家、18個職業隊伍參賽，賽程規劃有42K全程馬拉松組、21K半程馬拉松組、10K挑戰組及3K休閒組，新竹縣府警察局表示，競賽當日適逢例假日，為避免周邊交通秩序混亂，警察局針對會場周邊及競賽路線進行交通疏導管制，請前往民眾配合，為節省用路人時間建議可提前改道。

新竹縣府警察局表示，交通管制時間為12月29日上午5時至下午2時，將視狀況彈性調整，而雙向車道封閉為竹北市自強一路；單向車道封閉為新竹縣立體育場周圍道路(光明六路東一段東向慢車道、莊敬南路、福興路)、興隆路(博愛南路起至東興路一段止)、東興路(興隆路五段起至芎林鄉三民路止)、富林路(芎林鄉三民路起至文明路止)；單一車道封閉，請駕駛人慢行小心駕駛、富林路東向內側車道(文明路起至中豐路二段止)、中豐路南向外側車道(富林路起至台3線駐地工作站止)。

警方表示，自強一路東側沿線住戶，請行駛自強三路通行；竹北市莊敬南路、福興路、興隆路、東興路沿線住戶，芎林鄉富林路沿線住戶及橫山鄉中豐路沿線住戶，請配合警察(義交)人員管制通過。