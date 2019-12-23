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桃園寺廟團體捐550萬 促市府各區成立浪流毛小孩之家

2019-12-23 18:15聯合報 記者鄭國樑／即時報導

財團法人桃園市寺廟團體公益慈善基金會關心毛小孩流浪、照護問題，今天召開董監事會議，通過提案分10年合計捐款550萬元，做為將來市政成立「桃園市毛小孩基金會」，與建置「毛小孩之家」的善款，解決流浪狗問題。面對寺廟團體積極的程度，市府允諾會先成立照護示範區。

寺廟團體公益慈善基金會董事長、市議員林正峰指出，流浪狗問題日益嚴重，農委會統計桃園市流浪狗98年4020隻，104年8960隻、107年9686隻數量持續增加，市府93年設置新屋動物保育教育園區，最大收容量只有652隻，等於有近萬隻流浪狗被野放，四處流竄自生自滅，不是愛護流浪毛小孩的做法。

林正峰11月18日在市議會質詢流浪毛小孩問題，鄭文燦市長支持林成立基金會、各行政區至少設置一處「毛小孩之家」的建議，林正峰議會提案也獲得45位議員連署，要求由市府農業局研議發動民間人士、企業界和宮廟及公益團體捐款成立「桃園市毛小孩基金會」，讓桃園市無人飼養的「毛小孩」能安養和老有所終，也能避免流浪狗攻擊意外。

桃園市寺廟團體公益慈善基金會董監事們認為，促成毛小孩基金的捐助活動，符合寺廟基金會關懷、服務社會和做公益的宗旨，因此通過提案分10年總計捐款550萬元的決議，包括明年先捐款100萬元，接下來的九年每年再捐助50萬元，是桃園市第一個支持市府設置毛小孩之家的公益團體。

林正峰感謝寺廟基金會董監事們對提案的支持，他説，市府動保處研究，如果能落實飼主宣導、棄養追究責任、流浪犬全面結紮、成立基金會之後於各區輔導建置「毛小孩之家」或「毛小孩樂園」妥善照顧，野放犬的數量會逐年降低、杜絕野犬自然繁殖的情況後，目前的毛小孩皆能得到善終，並能够在10年內解決流浪狗問題，讓野狗傷人事件不再發生。

市府農業局表示，動保處會先成立毛小孩之家示範區，同時參考議員的提案研議各行政區都設置毛小孩之家。

林正峰在議會質詢不只關心龜山建設，也為桃園市流浪毛小孩請命，圖為11月議會總質詢...
林正峰在議會質詢不只關心龜山建設，也為桃園市流浪毛小孩請命，圖為11月議會總質詢要求市府在各行政區設置流浪毛小孩之家。記者鄭國樑／攝影
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毛小孩流浪狗捐款

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