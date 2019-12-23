影／耶誕節將至 泰雅族小朋友三聲帶傳唱平安夜

耶誕節的腳步近了，桃園市復興區長興國小19名泰雅族小朋友，23日走進桃園機場管制區，用泰雅族語、英語和國語三聲帶唱誦平安夜，同時以泰雅族傳統樂器敲出傳統樂章，提前祝福中外旅客耶誕佳節快樂。

由昇恆昌免稅店主辦的這項耶誕活動，23日上午11時30分在桃園機場第2航廈出境大廳管制區內中央區舉行，來自石門水庫對岸的長興國小的小朋友，穿著泰雅族傳統服飾表演，吸引大批中外出境旅客駐足欣賞，也拿出手機拍下精彩畫面。

長興國小近年致力推動傳承泰雅族文化的工作，由高年級學生帶低年級學生的方式，組成歌謠隊及棒擊樂團展開訓練。棒擊樂器由部落藝術家以竹子和木頭純手工製成，表演時穿著的傳統服飾也是來自家長們的愛心，透過師生家長齊心協力的合作，持續傳承並發揚泰雅族傳統文化。

23日歌謠隊小朋友帶來《泰雅棒擊響山林、長久興盛百年情》與《泰雅之聲、聲入人心》組曲，歌聲吟唱。棒擊樂團演奏《泰雅之歌》、《泰雅迎賓曲》、《泰雅古調》等傳統樂曲，清亮動聽，華麗悅耳深具感染力。

接近耶誕節時分，長興國小歌謠隊特別獻唱應景曲目－《平安夜》，而且先後以泰雅族語、英語和國語三聲帶演唱，三種語言詮釋耳熟能詳的中外名曲，展現文化特色，同時與國際接軌，獲得許多掌聲。