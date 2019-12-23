桃園這裡聖誕燈海小而美 藝文園區明百位聖誕老人同樂

聖誕節快到了，除了百貨公司、遊樂場桃園市桃園區哪裡燈飾受矚目，網友推薦藝文園區展演中心新開幕「X-Plus創世界〈非〉文創空間」，入夜後，戶外燈海有看頭，24日有百名聖誕老公公在藝文園區和大家歡渡聖誕。

另外，桃園區公所前小廣場兩隻花鹿和雪橇車加上周邊燈海，走小而美小品路線，入夜後在市府行政園區特別明亮，吸引不少人拍照賞燈。

桃園展演中心為提供更多元服務並活化空間，將1樓展場約250坪空間委外經營，引進民間創意與活力，歷時近1年籌備，以「X-Plus創世界〈非〉文創空間」為名，12月1日開幕對外營運，當天並舉辦聖誕樹點燈活動，為桃園藝文特區帶來不一樣的文創活力。

文創空間開幕適逢12月聖誕節慶期間，營運單位特別加碼將桃園展演中心戶外舞台區打造為桃園聖誕城， 還舉辦系列活動至明年1月15日，除了有10公尺高造雪聖誕樹、多座聖誕裝置藝術，還搭配戶外光雕秀及周末音樂派對演出，聖誕前夕24日下午5點有特別活動，號召百位聖誕老人齊聚藝文特區，共遊周邊街道與民眾歡度聖誕節。

「X-Plus創世界〈非〉文創空間」集結20多個年輕創意品牌進駐，執行長陳振華表示，「X-Plus創世界」是桃園在地的年輕品牌，X代表未知、也代表相乘，希望打造一個沒有框架的創意世界，讓「年輕」、「時尚」、「創意」服務進駐展演中心。

為跳脫一般對「文創」概念的束縛，還用「〈非〉文創空間」來自我kuso，既有文創的元素、又加入許多流行感。內容包含：輕食餐飲 、親子休閒、文創產品等服務。輕食餐飲便利藝文觀眾用餐選擇，而親子空間更提供幼童托育功能，讓欣賞藝文節目的家長沒有後顧之憂；文創產品則優選桃園青年品牌，協助在地文創青年展售。