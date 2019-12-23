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苗栗人大醫院夢難圓？ 縣長：掐北去南在商言商太難了

2019-12-23 15:53聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣衛生醫療健康園區（原遠雄健康生活園區）BOT案招商（醫學中心）流標3次，縣長徐耀昌今天參加大千綜合醫院重度級急救責任醫院揭牌，他有感而發，新竹、台中大醫院林立，掐北去南在商言商，苗栗不要特別去期待，自求多福有重度級急救責任醫院，爭取搶救黃金時間。

大千醫院通過重度級急救責任醫院評定，備受地方期待，徐耀昌參加揭牌儀式，他說，苗栗縣從藥房、診所到醫院都有，唯獨缺的是重度級急救責任醫院，腦中風、心肌梗塞、高危險孕婦、早產的嬰兒，或意外車禍等狀況，都在捉黃金時間，大千很努力把設備、專業都做到了，通過評鑑實至名歸。

徐耀昌話鋒一轉，表示他個人想法，大家不要特別期待苗栗要成立教學大醫院，例如早期的遠雄，因為在商言商，新竹有台大附設醫院、榮總分院及新竹馬偕醫院，中國醫藥大學新竹附設醫院也進去了，新竹把苗栗醫療脈絡斷掉了，再加上台中更嚴重，台中榮總、中國醫藥大學及童綜合醫院等，掐北又去南。

他認為苗栗縣稍微偏鄉的地方，第一個醫生來不了，第二個沒有人願意投資無底洞的大型醫院設備，所以唯一自求多福，重度級急救責任醫院可以在黃金時間，透過大千醫療體系，還有各醫院可以就近了解狀況，送到重度級急救責任醫院。

另，縣府利用國有財產署去年撥用20.6公頃醫療用地，苗栗縣衛生醫療健康園區BOT案備受注目，也在縣議會定期會引起討論，招標3次都乏人問津，目前第4次公告招標，仍以設醫學中心為目標。

苗栗縣長徐耀昌今天參加大千綜合醫院重度級急救責任醫院揭牌，他有感而發，掐北去南在...
苗栗縣長徐耀昌今天參加大千綜合醫院重度級急救責任醫院揭牌，他有感而發，掐北去南在商言商，苗栗不要特別去期待教學大醫院。記者范榮達／攝影
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苗栗縣徐耀昌

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