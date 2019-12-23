竹縣寶山四面佛附近驚傳毒狗 愛狗人士痛批會有報應

竹縣驚傳毒狗事件！長期餵養黑狗「角角」的郭小姐，今天上午一如往常到寶山鄉四面佛附近準備餵食流浪狗時，發現平時健康的「角角」竟然口吐白沫躺在地上，郭小姐準備將「角角」抱上車送醫時，「角角」卻在郭小姐懷裡斷氣，讓郭小姐相當心痛，並指責毒狗的人「牠跟你無冤無仇，為什麼要毒死牠」。

「一天到晚出現毒狗事件」，郭小姐已在新竹縣市餵養浪浪數十年，她說，竹科周遭經常發生毒狗事件，她經常幫遭毒死的浪浪收屍，郭小姐懷疑，有心人故意將農藥藏在肉裡，再毒死浪浪。

今天上午郭小姐依慣例前往寶山鄉四面佛附近餵食「角角」，在遠處時就看到「角角」躺在地上，走近一看卻發現「角角」不斷抽搐、口吐白沫，郭小姐難過表示，「牠撐到我到了，看了我最後一眼才斷氣」，事後她也報警並通報新竹縣家畜疾病防疫所前來處理，警方已著手調閱路口監視器，要給這些無辜枉死的毛孩一個公道。

郭小姐談起「角角」，不斷稱讚「角角」很年輕又乖巧，餵食2、3年來從不對人亂吠，更不會主動攻擊人，她想不透為何有人會狠心的毒死浪浪，且「角角」遭毒殺的地點距離四面佛幾百公尺而已，她痛批「在神明眼前毒殺無辜生靈，會有報應」。