桃園第一個社宅公設民營托嬰開幕 全新環境今天起報名

桃園市長鄭文燦今天出席桃園區公設民營桃園托嬰中心開幕，表示這是桃園區第一個公托中心，設在中路二號社會住宅，也是桃園市第一個結合社宅的公托中心，方便家長就近利用。

桃園區公設民營托嬰中心將收托45名0歲至2歲幼兒，每月收費標準9000元，市府提供每月托育補助3000元。鄭市長說，這也是桃園第10處的公托中心，「一區一公托中心」目標幾近完成，未來推動社宅計畫時，也將規畫合適空間增設公托中心，讓社宅成為提供多元公共服務的場域。

鄭文燦指出，政府於去年8月1日起實施準公共化托育政策，私立托嬰中心及居家保母機制也納入準公共化範圍內，桃園私托簽約率達9成，保母簽約率達8成5，涵蓋率逐漸上升，希望減輕家長負擔、提供更多元的托育選擇。

市府也持續推動公托中心政策，在社區活動中心或社會住宅中規畫、設置公托中心，方便家長就近利用，同時委託具專業及經驗的民間團體營運，提供平價且優質的幼兒照護服務。

社會局長鄭貴華表示，新開幕的公設民營桃園托嬰中心今天下午2點 30分起至12月31日下午5點，每天上午9時30分至下午5點（周六、日及國定假日不開放），於桃園區力行路306號1樓開放現場報名，供不應求的情況下明年1月3日上午10點30分抽籤、下午2點公布抽籤結果，相關招生資訊可至桃園市政府社會局官網查詢，或電話洽詢(03)3398321。