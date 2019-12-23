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竹科YouBike 今再增7站點 通勤、洽公、轉乘更便利

2019-12-23 12:37聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹科學園區目前有YouBike8站點，竹市府今天再啟用7站點，讓竹科目前共有15站375輛車，新竹市府表示，7站點啟用後服務範圍更廣，能串聯竹市綠色交通路網，提供市民及科學園區員工更便利的交通服務。

新竹市YouBike105年5月啟用至今，使用人次已超過450萬人次，竹科園區去年增設YouBike 8站點，今再增7站點，分別啟用交通大學(新安路)、研發二路停車場、興業二路停車場、力行一路力行六路口、園區三路研新一路口、聯園、同業公會，皆為重要節點、停車場或人潮聚集處，成為園區巡迴巴士、私有運具外的補充運輸工具，民眾通勤、洽公及轉乘更便利。

新竹市長林智堅表示，兩年多來市府以「改善園區交通321」，拓寬3條要道、設置2項智慧系統、打通1條瓶頸道路，積極紓解園區交通，包括拓寬大學路51巷、高峰路、光復路一段525巷，重整光復路時誌、建置寶山路調撥車道智慧道路，以及打通高峰路110巷，致力於打造舒適、通暢的園區通勤環境。

新竹科學園區管理局也表示，園區管理局為回應竹科人期待，積極改善竹科交通，未來新竹不僅有「綠色交通路網」，更有「大車站」、「竹科x計畫」帶動城市發展。

竹科園區今天啟用7站點，分別為交通大學(新安路)、研發二路停車場、興業二路停車場...
竹科園區今天啟用7站點，分別為交通大學(新安路)、研發二路停車場、興業二路停車場、力行一路力行六路口、園區三路研新一路口、聯園、同業公會。圖／新竹市府提供
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竹科園區今天啟用7站點，分別為交通大學(新安路)、研發二路停車場、興業二路停車場...
竹科園區今天啟用7站點，分別為交通大學(新安路)、研發二路停車場、興業二路停車場、力行一路力行六路口、園區三路研新一路口、聯園、同業公會。圖／新竹市府提供
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竹科園區今天啟用7站點，分別為交通大學(新安路)、研發二路停車場、興業二路停車場、力行一路力行六路口、園區三路研新一路口、聯園、同業公會。圖／新竹市府提供
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