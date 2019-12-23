新竹動物園12月28日上午11時開園 用悠遊卡入園最省時

新竹市立動物園將於12月28日重新開園，市府預估28、29日開幕期間，每天將湧入逾5萬名人潮，因此採取彈性分流措施，28日上午11時起開放民眾從2號門(大象門)入園，1號門(食品路側)出園；29日上午9點開放入場，同樣是從2號門入場、1號門出場。

產發處表示，開幕當天調整入口至日治時期的舊大門2號門(大象門)，以吸納人流都在新竹公園園區內排隊。此外，為縮短遊客的購票時間，28、29日將暫停收取外縣市12歲以下兒童入園費，開幕首2天不分設籍縣市，12歲以下、65歲以上民眾免費入園，12歲以上至65歲以下門票50元。

另外，產發處說明，為確保營運第一天物力、人力整備妥當，及民眾排隊安全、交通接駁有序，28日開園時間調整為上午11時至傍晚5點；29日開園時間上午9點至傍晚5點，這兩天民眾需從麗池旁的2號門排隊購票或入場，從食品路的1號門出場。市立動物園也建議因2號入口(大象門)設置悠遊卡專用通道，民眾當天可攜帶使用悠遊卡，刷悠遊卡可免除購票的程序，縮減等候時間。