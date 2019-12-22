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歲末苗栗湧愛心 溫暖弱勢的心

2019-12-22 20:30聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

耶誕節前夕，苗栗縣生命之愛文教基金會、竹南鎮冠軍建材公司員工，都連續多年為弱勢孩童募集耶誕禮物，今天分別發送，許多孩童發現夢想的禮物，不禁興奮大叫，南庄鄉藥師羅重盛自辦慈善公益36周年慶及第16屆寒冬送暖中西醫義診活動，也於今天登場，社會愛心挹注，溫暖弱勢家庭的心。

生命之愛文教基金會2006年起結合社會資源，募集國小弱勢學童耶誕禮物，今年獲得台中市私立惠康社會福利基金會、國立聯合大學、育達科技大學、信邦電子股份有限公司，及懷舊樂團等認募及贊助近千份禮物，今天在婦幼福利中心前廣場辦理公益愛心園遊會，發送37所國小弱勢學童耶誕禮物，園遊會安排志工熱舞、小天王模仿秀、懷舊樂團演出節目，苗栗縣長徐耀昌也化身耶誕老人到場。

此外，冠軍建材董事長林榮德長期捐助，並關懷弱勢，員工2013年起每年自發性號召「冠軍送暖」系列的公益活動，要為弱勢孩童耶誕節圓夢，今年選定苗栗兒童福利聯盟，50份耶誕心願禮物包括艾莎、佩佩豬、玩具車、足球，及文具組、彩色筆、背包、餐袋等，3天內員工認養一空，今天在冠軍建材竹南總部大樓，冠軍建材行銷處資深協理吳俊誼擔任「聖誕快遞天使」，將心願禮物一一送到孩童手上，他們迫不及待拆開禮物，現場還規畫帶動唱、耶誕歌曲等活動。，氣氛溫馨熱絡。

至於羅重盛感動一堆人跟著一起行善，今天在南庄國中大禮堂自辦慈善公益36周年慶及第16屆寒冬送暖中西醫義診活動，並安排美髮義剪，發送民生物資及美食，給低收入、中低收入及邊緣戶152戶，另有薩克斯風、古箏表演及摸彩，3場活動氣氛都溫馨熱絡。

苗栗縣生命之愛文教基金會今天在婦幼福利中心前廣場辦理公益愛心園遊會，縣長徐耀昌扮...
苗栗縣生命之愛文教基金會今天在婦幼福利中心前廣場辦理公益愛心園遊會，縣長徐耀昌扮成耶誕老人發送糖果。圖／生命之愛文教基金會提供
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苗栗縣竹南鎮冠軍建材公司員工「冠軍送暖」系列的公益活動，今天發送50份耶誕心願禮...
苗栗縣竹南鎮冠軍建材公司員工「冠軍送暖」系列的公益活動，今天發送50份耶誕心願禮物。圖／冠軍建材公司提供
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苗栗縣竹南鎮冠軍建材公司員工「冠軍送暖」系列的公益活動，今天發送50份耶誕心願禮...
苗栗縣竹南鎮冠軍建材公司員工「冠軍送暖」系列的公益活動，今天發送50份耶誕心願禮物。圖／冠軍建材公司提供
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