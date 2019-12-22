歲末苗栗湧愛心 溫暖弱勢的心

耶誕節前夕，苗栗縣生命之愛文教基金會、竹南鎮冠軍建材公司員工，都連續多年為弱勢孩童募集耶誕禮物，今天分別發送，許多孩童發現夢想的禮物，不禁興奮大叫，南庄鄉藥師羅重盛自辦慈善公益36周年慶及第16屆寒冬送暖中西醫義診活動，也於今天登場，社會愛心挹注，溫暖弱勢家庭的心。

生命之愛文教基金會2006年起結合社會資源，募集國小弱勢學童耶誕禮物，今年獲得台中市私立惠康社會福利基金會、國立聯合大學、育達科技大學、信邦電子股份有限公司，及懷舊樂團等認募及贊助近千份禮物，今天在婦幼福利中心前廣場辦理公益愛心園遊會，發送37所國小弱勢學童耶誕禮物，園遊會安排志工熱舞、小天王模仿秀、懷舊樂團演出節目，苗栗縣長徐耀昌也化身耶誕老人到場。

此外，冠軍建材董事長林榮德長期捐助，並關懷弱勢，員工2013年起每年自發性號召「冠軍送暖」系列的公益活動，要為弱勢孩童耶誕節圓夢，今年選定苗栗兒童福利聯盟，50份耶誕心願禮物包括艾莎、佩佩豬、玩具車、足球，及文具組、彩色筆、背包、餐袋等，3天內員工認養一空，今天在冠軍建材竹南總部大樓，冠軍建材行銷處資深協理吳俊誼擔任「聖誕快遞天使」，將心願禮物一一送到孩童手上，他們迫不及待拆開禮物，現場還規畫帶動唱、耶誕歌曲等活動。，氣氛溫馨熱絡。