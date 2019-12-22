桃綠票倉大咖挺黃世杰 游錫堃：台灣變中共一部分很慘
桃園市第2選區民進黨立委候選人黃世杰今天下午在大園區舉辦「護國會、保台灣」造勢大會，行政前院長游錫堃站台表示，英國、澳洲各國都在推動反間諜法、反滲透法，美國更是全面批判中共，中共已變成國際的敵人，中國對台灣的滲透，難道對台灣會客氣嗎？為守護好台灣主權、民主、自由 ，一定要讓守護主權的女神蔡英文當選、民進黨國會過半、立委支持黃世杰。
黃世杰在大園舉辦造勢大會，吸引支持者數百人參與，游錫堃及民進黨主席卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆等民進黨大咖紛紛站台助講力挺，游錫堃、卓榮泰等人稱讚黃世杰律師學經歷優秀，呼籲選民一定要把黃世杰送進立法院，現場高喊「凍蒜」熱烈。
游錫堃表示，世界各國都制定反間諜、反滲透法防制中共，中共會對台灣會客氣嗎？看到香港、西藏、新疆等，江蘇6000多土地廟被拆，台灣如果變成中共的一部分會很慘，台灣民主自由的成果得來不易，一定要守護好台灣主權和自由民主，呼籲票投蔡英文、立委要選黃世杰，政黨票投給民進黨。
羅文嘉表示，1989年正是全球民主關鍵的一年，那年他念台大政治系，感謝過去30年來台灣人支持民主、自由，才有現在可以選總統、選國會議員的權利，這是台灣人民共同打拚出來的成果，今天看到香港人站出來爭取民主，會為香港下一代留下與台灣一樣的民主、自由，因為台灣與其他民主國家不同，台灣選舉一定要選挺台灣、顧台灣、認同這塊土地的政黨，如果不要台灣變香港，這次選舉不只蔡英文、黃世杰要當選，尤其國會要過半數，呼籲3張選票顧台灣，票投蔡英文、黃世杰，第3張票政黨票投給民進黨。
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