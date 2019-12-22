桃綠票倉大咖挺黃世杰 游錫堃：台灣變中共一部分很慘

桃園市第2選區民進黨立委候選人黃世杰今天下午在大園區舉辦「護國會、保台灣」造勢大會，行政前院長游錫堃站台表示，英國、澳洲各國都在推動反間諜法、反滲透法，美國更是全面批判中共，中共已變成國際的敵人，中國對台灣的滲透，難道對台灣會客氣嗎？為守護好台灣主權、民主、自由 ，一定要讓守護主權的女神蔡英文當選、民進黨國會過半、立委支持黃世杰。

黃世杰在大園舉辦造勢大會，吸引支持者數百人參與，游錫堃及民進黨主席卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆等民進黨大咖紛紛站台助講力挺，游錫堃、卓榮泰等人稱讚黃世杰律師學經歷優秀，呼籲選民一定要把黃世杰送進立法院，現場高喊「凍蒜」熱烈。

游錫堃表示，世界各國都制定反間諜、反滲透法防制中共，中共會對台灣會客氣嗎？看到香港、西藏、新疆等，江蘇6000多土地廟被拆，台灣如果變成中共的一部分會很慘，台灣民主自由的成果得來不易，一定要守護好台灣主權和自由民主，呼籲票投蔡英文、立委要選黃世杰，政黨票投給民進黨。