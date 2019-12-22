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與龍共舞盃籃球賽熱鬧開打 呂玉玲：支持體育不落人後

2019-12-22 17:56聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

今天的龍潭吹起「運動風」，桃園市第5選區國民黨立委候選人也是現任立委的呂玉玲，上午在她的龍潭競選總部舉辦「與龍共舞盃 3對3籃球賽」，眾多好手一起同場較勁，以球會友，爭奪最後的冠軍。

呂玉玲表示過去在體育這塊努力的成績，包括平鎮國民運動中心、龍潭高中溫水游泳池，修改運彩條例，將運彩盈餘全數作為發展體育之用等，未來還要持續爭取發展體育，以求五育兼備。

呂玉玲說，體育是五育之一，其發展相當重要，藉由運動可以養成良好的體魄，在她立委任內，就為龍潭、平鎮來爭取運動4億元的平鎮國民運動中心、4500萬元的龍潭高中溫水游泳池、爭取高公局釋出二高高架橋下土地，做戶外籃球場、平興國中溫水游泳池等，還有國中小相關運動設施改善，像是運動跑道、遊具。藉由提供良好的運動設施，來鼓勵鄉親運動，讓體育能蓬勃發展。

呂玉玲也提到，我國體育其實非常優秀，尤其在競技運動上，有著相當多的優秀人才，但在發展經費上卻常有不足支應之情形。像她身兼桃園市體育會划船委員會主委，就積極來為桃園市划船隊爭取經費，像是今年爭取750萬元來購入競賽船艇，還協助出國比賽，讓划船隊能拿下比賽佳績。

深感競技運動發展經費不足，也著手提案修改運動彩券發展條例，將運動彩券盈餘全數做為發展體育之用，希望能增加經費挹注體育，讓體育穩定發展。

呂玉玲最後表示，體育運動對國人相當重要，她會持續爭取，來提升龍潭、平鎮的運動設施，讓鄉親有一個好的運動環境，這也是鄉親所殷殷期待的。

桃園市第5選區國民黨立委候選人也是現任立委的呂玉玲，今天上午在她的龍潭競選總部舉...
桃園市第5選區國民黨立委候選人也是現任立委的呂玉玲，今天上午在她的龍潭競選總部舉辦「與龍共舞盃 3對3籃球賽」。圖／呂玉玲競選團隊提供
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桃園市第5選區國民黨立委候選人也是現任立委的呂玉玲，今天上午在她的龍潭競選總部舉辦「與龍共舞盃 3對3籃球賽」。圖／呂玉玲競選團隊提供
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桃園市第5選區國民黨立委候選人也是現任立委的呂玉玲，今天上午在她的龍潭競選總部舉辦「與龍共舞盃 3對3籃球賽」。圖／呂玉玲競選團隊提供
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