鄭宏輝推「新竹藝文玄關」鄭麗君送百年藥行茶包相挺

文化部長鄭麗君今天到新竹市與立委候選人鄭宏輝談文化政策，鄭宏輝針對文化資產保存提出3主張，並計畫將日本海軍第六燃料廠打造成文化藝術園區，主張參考華山、松菸模式，結合展覽、表演、消費等經營模式，讓六燃大煙囪重新回到市民生活中；鄭麗君肯定鄭宏輝提出的文資保存、六燃活化、藝文玄關與她的理念契合，其主張都可放在法案內進一步落實。

鄭麗君也前往竹市百年中藥行鴻安堂為鄭宏輝抓藥，送上有菊花茶、黑豆茶的「選舉大補帖」，讓鄭宏輝可以明目、降火氣、安神、解除疲勞等，迎戰選舉倒數20天。

鄭宏輝提出「新竹藝術玄關」計畫，主張六燃廠可參考華山、松菸的模式，結合展覽、表演、商店的方式，甚至可結合清交大，為學生提供舞台，並結合竹科Ｘ園區內的國際展演中心跟兒童探索館，串連將軍村，讓公道五路不只是新竹科技廊帶，更是「新竹藝文玄關」。