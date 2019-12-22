親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

南迴改明通車誰功勞？台東藍綠陣營感謝工程人員也互虧

元旦選在台南升旗 韓國瑜原來是為了這個理由

鄭宏輝推「新竹藝文玄關」鄭麗君送百年藥行茶包相挺

2019-12-22 17:29聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

文化部長鄭麗君今天到新竹市與立委候選人鄭宏輝談文化政策，鄭宏輝針對文化資產保存提出3主張，並計畫將日本海軍第六燃料廠打造成文化藝術園區，主張參考華山、松菸模式，結合展覽、表演、消費等經營模式，讓六燃大煙囪重新回到市民生活中；鄭麗君肯定鄭宏輝提出的文資保存、六燃活化、藝文玄關與她的理念契合，其主張都可放在法案內進一步落實。

鄭麗君也前往竹市百年中藥行鴻安堂為鄭宏輝抓藥，送上有菊花茶、黑豆茶的「選舉大補帖」，讓鄭宏輝可以明目、降火氣、安神、解除疲勞等，迎戰選舉倒數20天。

鄭宏輝提出「新竹藝術玄關」計畫，主張六燃廠可參考華山、松菸的模式，結合展覽、表演、商店的方式，甚至可結合清交大，為學生提供舞台，並結合竹科Ｘ園區內的國際展演中心跟兒童探索館，串連將軍村，讓公道五路不只是新竹科技廊帶，更是「新竹藝文玄關」。

鄭麗君表示，前英國首相邱吉爾曾經反對國會為了國防刪減文化預算，並說「若將文化預算捨棄，那我們又為何而戰呢」，她大讚鄭宏輝跟她一樣都是野百合學運世代的成員，在選舉倒數20天還舉辦文化對談，表示文化政策是他的核心價值。鄭麗君也指出，她上任不久就補助1億給將軍村修復，現已開幕，找到很好的活化模式，保存文化也賦予新生命，「光文化部的前瞻在新竹就有33個計畫，超過5億元」。

文化部長鄭麗君今天到新竹市與立委候選人鄭宏輝談文化政策，肯定鄭宏輝的文化資產保存...
文化部長鄭麗君今天到新竹市與立委候選人鄭宏輝談文化政策，肯定鄭宏輝的文化資產保存的政策，並陪同鄭宏輝掃街。圖／鄭宏輝競選總部提供
分享
文化部長鄭麗君今天到新竹市與立委候選人鄭宏輝談文化政策，肯定鄭宏輝的文化資產保存...
文化部長鄭麗君今天到新竹市與立委候選人鄭宏輝談文化政策，肯定鄭宏輝的文化資產保存的政策。圖／鄭宏輝競選總部提供
分享
鄭麗君（右）前往竹市百年中藥行鴻安堂為鄭宏輝抓藥，送上有菊花茶、黑豆茶的「選舉大...
鄭麗君（右）前往竹市百年中藥行鴻安堂為鄭宏輝抓藥，送上有菊花茶、黑豆茶的「選舉大補帖」，讓鄭宏輝迎戰選舉倒數20天。圖／鄭宏輝競選總部提供
分享

鄭宏輝鄭麗君2020選舉新竹市立委2020選舉

延伸閱讀

桃竹苗／綠大咖趕場 藍回防 較勁激烈

蔡總統：鄭宏輝當選是國會過半關鍵

呼應蔡總統科技政見 鄭宏輝爭取數位發展部設在...

新竹隊會做事連線出擊 林智堅：集中選票支持鄭...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

高鈺婷批鄭正鈐張善政 避談中國威脅、杯葛反滲透法

2019-12-22 17:27

什麼都能比什麼都不奇怪 這群人呼呼大睡比睡覺

2019-12-22 17:12

桃園大樹林競總成立 萬美玲：鐵路地下化慢等問題多

2019-12-22 15:59

她們擇偶好挑 專業媒人公：只站在「買方」立場難如願

2019-12-22 12:43

網帥網美看過來 中華大學耶誕城亮到農曆春節

2019-12-22 12:33

全國Brain Go科技創新賽 竹縣二重國中奪智能車組冠軍

2019-12-22 10:21

越配苦撐全台獨有文化資產 卻因這舉動被罰15萬

2019-12-22 09:00

兒少創傷與復原 苗栗互動展

2019-12-21 23:57

熱門文章

中角灣衝浪基地上午啟用 蘇貞昌突襲海灘當場發飆

2019-12-22 12:23

捷運施工 桃園中正路恐塞車

2019-12-21 23:53

韓國瑜未全程參與大遊行 但李柏毅仍要請喝珍奶…

2019-12-21 22:39

越配苦撐全台獨有文化資產 卻因這舉動被罰15萬

2019-12-22 09:00

號誌改數百公尺狂塞半小時 斗六市民氣炸一天急恢復

2019-12-22 11:25

吳宗憲10年農場夢 柚園生態農場推自然生活市集

2019-12-22 09:46

台南首場耶誕跨年演唱會湧進2萬人 別再錯過下周六

2019-12-21 21:07

南迴改明通車誰功勞？台東藍綠陣營感謝工程人員也互虧

2019-12-22 17:11

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top