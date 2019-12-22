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平鎮競總舉辦耶誕嘉年華 呂玉玲祝孩童耶誕快樂　

2019-12-22 17:13聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

再3天就是耶誕節了，桃園市第5選區國民黨立委候選人也是現任立委的呂玉玲，今天在她的平鎮競選總部舉辦「歡樂YA誕親子嘉年華會」，現場湧入相當多的大朋友小朋友，包括有旋轉木馬、城堡樂園、KITTY歡樂屋，還有KITTY、米奇人偶，加上關鍵主角「耶誕老公公」，一起與在場的小朋友遊戲、跑跳，讓今天的平鎮，洋溢著滿滿的耶誕氛圍。

呂玉玲表示，孩子是我們心中的瑰寶，今天非常多的小朋友一起同樂，讓競選總部少了選舉的煙硝味，洋溢著孩子快樂的笑聲。讓孩子快樂的成長是大家共同的期望，也是她積極爭取的責任。

然而現在少子化問題嚴重，許多年輕人都不敢生，有了孩子，經濟與教養問題也是父母所關注的。因此呂玉玲推動所得稅法修法，將幼兒學前特別扣除額由一年2.5萬元提高至一年12萬元，降低父母經濟負擔。

而針對虐童問題嚴重，呂玉玲也提案修改幼照法與刑法，提高虐童的刑責，與托嬰中心強制裝設監視器、提高未通報幼兒受虐案件的刑責，希冀能嚇阻虐童，降低虐童案件的發生，保護孩子不受傷害。

而面對孩子未來的成長，呂玉玲提出「0到6歲安心養」政策，包括公托及公幼普及化、結合民間團體，以社區、學校閒置空間，來開辦托育場所、2到5歲就讀幼兒園免學費、補助幼兒園更換軟硬體、教材、提高育嬰留職停薪津貼等政見，除了減輕父母的負擔，也要完善整個托育、幼教環境，讓年輕人勇敢生、安心養。

呂玉玲最後表示，孩子是我們的寶，她願意與父母一起來守護，讓孩子健康、快樂的成長。

呂玉玲平鎮競選總部舉辦「歡樂YA誕親子嘉年華會」，現場洋溢滿滿的聖誕氛圍。圖／呂...
呂玉玲平鎮競選總部舉辦「歡樂YA誕親子嘉年華會」，現場洋溢滿滿的聖誕氛圍。圖／呂玉玲競選團隊提供
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呂玉玲平鎮競選總部舉辦「歡樂YA誕親子嘉年華會」，現場洋溢滿滿的聖誕氛圍。圖／呂...
呂玉玲平鎮競選總部舉辦「歡樂YA誕親子嘉年華會」，現場洋溢滿滿的聖誕氛圍。圖／呂玉玲競選團隊提供
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呂玉玲平鎮競選總部舉辦「歡樂YA誕親子嘉年華會」，現場洋溢滿滿的聖誕氛圍。圖／呂...
呂玉玲平鎮競選總部舉辦「歡樂YA誕親子嘉年華會」，現場洋溢滿滿的聖誕氛圍。圖／呂玉玲競選團隊提供
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