什麼都能比什麼都不奇怪 這群人呼呼大睡比睡覺

部分民眾難得睡好覺，台中市有業者為了喚起對睡眠品質重視，今天下午在苗栗縣卓蘭鎮一家農場辦理別開生面的睡覺大賽，吸引120人躺在草坪一「覺」高下，有選手絲毫沒有壓力，沒有多久就入睡打呼，冠軍相十足。

睡覺要如何比賽？引來許多好奇的詢問，主辦單位行銷經理鍾憶萱表示，規則很簡單，睡得久不算什麼，比誰睡得好、睡得平穩才是真正健康，選手的指端套有心率監測器，比的是90分鐘內最穩定心率時間，名次12月25日公布。

主辦單位指出，根據世界睡眠協會（WSS）的「Sleep Medicine」（睡眠醫學期刊）公布，台灣失眠盛行率約17%，推估約有391萬的失眠人口，台灣睡眠醫學學會調查則發現，全台至少有200萬人有慢性失眠困擾，平均每5人就有1人深受失眠之苦，其中又有3成的人服用安眠藥，推估使用安眠藥人口約60～70萬人。

台灣「睡不著」的人不少，也衝擊身體健康，因此發想辦理睡覺大賽，以娛樂為主，倡導提升睡眠品質，讓壓力大的現代人，藉由睡覺讓身體好好休息，獎品也與睡覺有關，冠軍可得羽絨被，還有會館、民宿、農場等住宿券，吸引120人報名今天的戶外賽。