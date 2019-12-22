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桃園大樹林競總成立 萬美玲：鐵路地下化慢等問題多

2019-12-22 15:59聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市立委候選人萬美玲今天大樹林競選總部成立，支持者擠滿延平公園，在主任委員副議長李曉鐘、後援會會長蘇家明、前代表會主席楊春風、游財登及後站里長們的加持，還有國民黨發言人王鴻薇（台北市議員）也到場力挺，表現團隊在大樹林地區的高人氣和勝選決心。

萬美玲一早就和大樹林總部後援會會長簡士強、副會長牛阡源、徐揚帆、鄭西元、彭俊衡、李瑞航等里長 到延德祠土地公祈求活動平安順利，致詞時，她強調說成立大樹林競選總部，就是向後站著她非常重視包括大樹林在內的後站（台鐵桃園站)發展，而且要前後站均衡發展。

萬美玲指出，桃園鐵路原本設計高架，本來可以很快通車，但變更為地下化後，我們也全力支持，但現在進度近乎停滯，環境差異評估至今尚未完全通過，道路徵收補償尚未完成，經費也還沒有到位，造成一條鐵路將桃園切割成前後站，發展不均衡，她當選進立法院後，將強力監督鐵路地下化進度，把看得到、用得到的經費爭取回來。

另外，萬美玲也提到後站各級學校的老舊校舍急迫需更新修繕，但中央並沒有給予充分的補助和支持，未來她也要為所有家長的孩子們爭取經費，給孩子一個優質的教育環境。

她也希望爭取後站公園增設地下停車場，解決人口日益增加衍生的停車問題。還有，後站要設立國民運動中心，讓民眾就近能有優質的運動空間。成立大會最後所有人大合唱「堅持」，代表萬美玲這18年來努力不懈的為民眾服務，也代表萬美玲進入國會後會繼續堅持為孩子、為鄉親努力。

萬美玲團隊強調前後站發展要兼顧，國民黨發言人王鴻薇（台北市議員）也到場力挺。圖／...
萬美玲團隊強調前後站發展要兼顧，國民黨發言人王鴻薇（台北市議員）也到場力挺。圖／萬美玲競選總部提供
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萬美玲在副議長李曉鐘（競總主委）、議員蘇家明（後援會會長）等人陪同下受到支持者熱...
萬美玲在副議長李曉鐘（競總主委）、議員蘇家明（後援會會長）等人陪同下受到支持者熱情歡迎。圖／萬美玲競選總部提供
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萬美玲再批鐵路地下化進度太慢，還有後站老舊校舍、沒有國民運中心、鬧區缺停車場等都...
萬美玲再批鐵路地下化進度太慢，還有後站老舊校舍、沒有國民運中心、鬧區缺停車場等都是問題。圖／萬美玲競選總部提供
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