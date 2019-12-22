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她們擇偶好挑 專業媒人公：只站在「買方」立場難如願

2019-12-22 12:43聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

未婚男女擇偶條件差異大，許多高學歷、年輕、高收入的年輕男生，希望另一半是活潑、可愛的女生，至於學歷、收入、職業則不計較；但不少女生希望男生高、富、帥外，還要有房、有車，彷如目前挺韓VS反韓大不同。中壢美滿服務中心資深社工認為，選擇結婚對象，年齡、身分和背景非唯一條件，個性、興趣、有共識、願意溝通傾聽、尊重、喜愛和對未來齊心協力，才是重點。

年關近，許多未婚男女不願意當「佳節孤兒」，是尋找另一半的黃金時段，成立34年的中壢美滿服務中心近期湧入不少未婚男女，甚至有民國88、89年生的剛滿20歲的桃李年華少年、少女報名。

中壢區美滿服務中心主任徐乃義與近期參加聯誼的21位男女會談，發現男女需求大不同，75年生，年收入180萬的國立大學博士，希望對象大學以上，有正當工作，個性好就行；77年清大碩士，在新竹知名科技公司年收入近200萬，他要求女生不要太胖，學經歷不拘；許多男生也認為談得來，隨緣最重要。

女生的要求可不一樣，一位英語老師要求男生身高至少175公分，年齡相差4歲以內，收入「要超過女生」；一位住在桃園區的公務員除了要求男方學、經歷、職業，外表外，還告訴徐乃義，基於未來上班通車考量，只找家住「桃園區」的男生，連龜山、蘆竹都不要。

另一位女祕書除了要求國立大學學歷外，男生不能是獨生子，且要有自己的房子；一個85年女生除了外在，男方有車，有房外，還希望男生至少有200萬存款，使得徐乃義忍不住OS，娶女明星或名模，開的條件也不會如此。

曾被知名主持人謝震武稱為「專業媒人公」的徐乃義認為，找對象不必一昧考慮外在條件，客觀條件及是否相輔相成才是幸福要素，古代人要求門當戶對，現代人也要知己知彼，如果只站在「買方」立場，反而很難如願。

徐乃義建議，現代人也要知己知彼，如果只站在「買方」立場，反而很難如願。圖／中壢區...
徐乃義建議，現代人也要知己知彼，如果只站在「買方」立場，反而很難如願。圖／中壢區美滿服務中心提供
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未婚男女對婚姻的人選要求差異大，有如挺韓VS反韓大不同。圖／中壢區美滿服務中心提...
未婚男女對婚姻的人選要求差異大，有如挺韓VS反韓大不同。圖／中壢區美滿服務中心提供
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