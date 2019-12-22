榮獲最佳國際藝術家獎 黃承遠從那道「光」創作

對一位藝術家而言，創作的靈感相當重要，而藝術家黃承遠的創作靈感源自於10歲那年，他的生命裡飛來一個光點，原以為只是一顆過境的流星，卻意外成為心中一顆閃亮的恆星，40年後，「祂」噴發了，「我看見了裂縫裡的光」。

黃承遠連續2年在世界各地的藝術家中，獲選最佳國際藝術家獎，黃承遠自述，「這些年來與我生活有關的、與我性格有關的，漸漸地也與我的繪畫有關了」。

黃承遠說在他生活的年代，流動很快，心裡的世界一樣也停不下來，但在繪畫裡，他看到過去的過去、見到自己最初那明淨裡的明淨，已習慣了隨著風起浪的靈魂；過去，當他身陷錯綜複雜的網絡線條時，看見情感流露的路徑、表情、還有在行進中的愉韻，現在沿著線界，散發著如電光網絡時，能量正是充滿、無限、是蓄勢待發破青的嫩芽。

展覽主題「裂縫裡的光」，黃承遠說他的那道「光」是從40歲時從裂縫中透出來，在生命夾縫中，遇見了光，遇見了神，從此以後，他的生活空間便觸及到另一個科技無法接近的奧秘異空間，直接影響了他的創作，作品中依稀可見的身體輪廓，抽動扭曲的動作，表現人體伸展極限，同時可看到環繞肉體而成的靈氣。

在黃承遠過去的作品上，總有種莫名的慾念一直驅使著他，如同飛蛾向光般的義無反顧，在不清楚裡外之時，黃承遠以為自己是基於某種直覺或潛意識之下心念的泅泳；但現在的他知道了，那是一種千年的牽連與因果，原來過去在繪畫上偏執追求的信念，是為了另一個自我的開始。