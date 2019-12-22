全國Brain Go科技創新賽 竹縣二重國中奪智能車組冠軍

新竹縣二重國中陳明浩、黃冠瑋、王羿翔三位國二生，日前代表新竹縣參加2019全國Brain Go科技創新實作競賽，展現科技、程式運用、創新Maker、解決問題等能力，勇奪智能車組榮獲全國第一名，新竹縣長楊文科認為，面對跨領域整合的時代，自發、互動、共好非常重要，他欣見二重國中學子活用所學知能、重視設計思考與團隊合作，勇於嘗試突破瓶頸解決問題，為新竹縣爭光。

智能車程式設計競賽比賽中，二重國中以滿分10分成績順利晉級決賽，決賽場地「培洛王子歷險記」採單淘汰賽，運用光感測器、超音波感測器、藍芽傳輸操控等功能進行操控攻防賽。

比賽場地固定位置放置三顆氣球，並在智能車前方裝上鐵針、車體後方黏上三顆氣球，計時三分鐘進行刺氣球績分賽決勝負。目的在考驗智能車創意設計及實體操控的流暢度，難度相當高，二重國中以全勝成績，勇奪第一。

校長陳美君表示，三位同學利用午休、放學及假日時間，勤奮嘗試智能車的最佳運行方式，在王千祈老師、林義凱老師及家長會副會長陳紀綱的合力指導下，從學習組裝、硬體控制、運算思維、程式邏輯、問題除錯等，不斷嘗試從失敗挫折中尋找解決方式，才能從初賽到決賽一路晉級，進而在全國賽中大放異彩，可謂親師生團結合作共學共榮之最佳典範。

Brain Go智能車為機電整合車，使用積木式程式語言（mBlock）與電路、機體結構進行整合。為培養學生的科技素養，透過運用科技工具，動手實作，以及設計與創造科技工作及資訊系統知能，國立彰化師範大學與彰化產學精進協會辦理Brain Go科技創新實用競賽。