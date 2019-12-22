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全國Brain Go科技創新賽 竹縣二重國中奪智能車組冠軍

2019-12-22 10:21聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣二重國中陳明浩、黃冠瑋、王羿翔三位國二生，日前代表新竹縣參加2019全國Brain Go科技創新實作競賽，展現科技、程式運用、創新Maker、解決問題等能力，勇奪智能車組榮獲全國第一名，新竹縣長楊文科認為，面對跨領域整合的時代，自發、互動、共好非常重要，他欣見二重國中學子活用所學知能、重視設計思考與團隊合作，勇於嘗試突破瓶頸解決問題，為新竹縣爭光。

智能車程式設計競賽比賽中，二重國中以滿分10分成績順利晉級決賽，決賽場地「培洛王子歷險記」採單淘汰賽，運用光感測器、超音波感測器、藍芽傳輸操控等功能進行操控攻防賽。

比賽場地固定位置放置三顆氣球，並在智能車前方裝上鐵針、車體後方黏上三顆氣球，計時三分鐘進行刺氣球績分賽決勝負。目的在考驗智能車創意設計及實體操控的流暢度，難度相當高，二重國中以全勝成績，勇奪第一。

校長陳美君表示，三位同學利用午休、放學及假日時間，勤奮嘗試智能車的最佳運行方式，在王千祈老師、林義凱老師及家長會副會長陳紀綱的合力指導下，從學習組裝、硬體控制、運算思維、程式邏輯、問題除錯等，不斷嘗試從失敗挫折中尋找解決方式，才能從初賽到決賽一路晉級，進而在全國賽中大放異彩，可謂親師生團結合作共學共榮之最佳典範。

Brain Go智能車為機電整合車，使用積木式程式語言（mBlock）與電路、機體結構進行整合。為培養學生的科技素養，透過運用科技工具，動手實作，以及設計與創造科技工作及資訊系統知能，國立彰化師範大學與彰化產學精進協會辦理Brain Go科技創新實用競賽。

競賽過程分為初賽與決賽。初賽分為四個區域：循跡區、斷線循跡區、指定路線區、終點區等，來自全國參賽隊伍共46隊，學生必須藉由不斷的程式編程與試跑中獲得即時回饋與修正數據，讓智能車透過程式正確的開始循線直走、轉彎、通過斷線，最後依大會指定關卡順序移動抵達終點位置完成比賽。

右起隊長陳明浩隊長、指導老師林義凱、參賽學生黃冠瑋、參賽學生王羿翔、指導老師王千...
右起隊長陳明浩隊長、指導老師林義凱、參賽學生黃冠瑋、參賽學生王羿翔、指導老師王千祈。圖／縣府提供
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智能車程式設計競賽比賽中，二重國中以滿分10分成績順利晉級決賽。圖／縣府提供
智能車程式設計競賽比賽中，二重國中以滿分10分成績順利晉級決賽。圖／縣府提供
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新竹縣二重國中陳明浩、黃冠瑋、王羿翔三位國二生，代表新竹縣參加2019全國Bra...
新竹縣二重國中陳明浩、黃冠瑋、王羿翔三位國二生，代表新竹縣參加2019全國Brain Go科技創新實作競賽，勇奪智能車組榮獲全國第一名，圖／縣府提供
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