2019感恩季點亮新竹公園 陳建仁、林智堅點亮幸福

2019新竹市感恩點燈晚會今年首度移到新竹公園舉行，市長林智堅、副總統陳建仁今晚攜手點亮主燈「城市填填圈」，甜美的粉色調配上五顏六色燈飾，象徵佳節的歡樂氣氛。陳建仁說，新竹市民很幸福，有很棒的市長與立委幫忙爭取福利，新竹市立動物園與新竹公園就是林智堅爭取的，他恨不得將台北市民的身分換成新竹市民身分。

陳建仁指出，這是他第4次到竹市參加感恩祭，感謝每年主教與牧師帶領祈福儀式，給予大家無窮的力量，喚起對家人朋友的愛及引領對未來的希望。也感謝林智堅與市府同仁努力照顧每一位需要幫助的人，讓民眾臉上充滿笑容，期勉大家都能成為別人的蠟燭，溫暖照亮他人。

林智堅說，今年感恩季點燈晚會從東門城移師到新竹公園別具意義。新竹公園裡有許多代代相傳的百年建設，一旁全台原址現存最悠久的新竹市立動物園也即將重新開幕，點燈晚會是「城市躲貓貓」系列活動之一，希望能引領市民朋友邁向幸福美好。