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亞洲廣播家族聖誕送暖 於中壢SOGO將義賣所得捐出

2019-12-21 19:22聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

亞洲廣播家族今天下午由中壢 SOGO 百貨提供場地於百貨1樓廣場舉行義賣捐贈儀式，亞洲廣播家族總裁郭紀鳳珠、各家贊助廠商及愛心大使戴愛玲一同出席，將今年的義賣所得20 萬元捐贈予藍迪兒童之家與愛心第二春文教基金會，幫助孩童打造更完善的生活環境。

亞洲廣播家族已連續三年於歲末舉辦公益義賣活動，今年也發揮在地媒體影響力，號召多家社會企業共同響應，廣邀聽眾一起做愛心，透過義賣捐助善款，幫助弱勢孩童有更好的成長環境，感受社會的溫暖，暖心過聖誕。

今年義賣活動邀請到鐵肺歌后戴愛玲擔任愛心大使，透過戴愛玲的號召力，喚起民眾對於弱勢孩童的關注。活動從 12 月 2 日至 12 月 18 日於第一市場購物網開賣，一開賣即受到熱烈迴響，商品立馬被搶購一空。

亞洲廣播家族總裁郭紀鳳珠表示，聖誕節是許多孩子最期待收到禮物與歡慶的日子，然而這些孩子卻因為家庭、生活及教育等問題無法開心享受聖誕節氣氛，這場聖誕義賣活動，是給孩子們最特別也最珍貴的聖誕禮物，感謝各贊助企業與熱心公益的民眾，因為有你們的付出參與，讓這個世界更加溫暖。

今年活動廣邀眾多藝人響應，戴愛玲、高爾宣、周思潔、周蕙、文慧如、鬼鬼、田亞霍、許書豪、路嘉欣、王艷薇、林愷倫、閻奕格、胖球、佛跳牆、MFM 等提供周邊商品，也號召粉絲一起加入義賣行列。

也有多家企業參與，包含財團法人億光文化基金會、天下凡人國際行銷有限公司、德新傢俱連鎖、大倉酷眼鏡有限公司、合隆毛廠股份有限公司、南法香頌股份有限公司、建榮生技股份有限公司、一品活蝦、尋鍋物、艾立蛋糕、廣生堂幸福燕窩、大排檔居酒屋、雲登景觀飯店、小林眼鏡公司、華塑傢具行等提供義賣商品。

亞洲廣播家族今天下午由中壢 SOGO 百貨提供場地於百貨1樓廣場舉行義賣捐贈儀式...
亞洲廣播家族今天下午由中壢 SOGO 百貨提供場地於百貨1樓廣場舉行義賣捐贈儀式，將今年的義賣所得20 萬元全數捐贈予藍迪兒童之家與愛心第二春文教基金會。 圖／亞洲廣播家族提供
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亞洲廣播家族今天下午由中壢 SOGO 百貨提供場地於百貨1樓廣場舉行義賣捐贈儀式...
亞洲廣播家族今天下午由中壢 SOGO 百貨提供場地於百貨1樓廣場舉行義賣捐贈儀式，將今年的義賣所得20 萬元全數捐贈予藍迪兒童之家與愛心第二春文教基金會。 圖／亞洲廣播家族提供
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義賣愛心聖誕節

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