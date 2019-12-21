盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

台中市長盧秀燕傍晚召開中台灣7縣市首長會議，宣布明年將成立跨縣市的空汙治理專案辦公室，共同推動中台灣空汙治理，針對中火汙染等共同議題，研擬跨縣市合作方案。盧秀燕說，空汙治理不能單打獨鬥，中台灣首長比較積極，也呼籲大家不分藍綠來加入。

盧秀燕串連藍營執政的7縣市，打造北起新竹縣、南到嘉義市的中台灣區域平台；盧秀燕4日召集7縣市首長緊急會議時，宣布中火生煤量超標，開罰300萬元並限期改善，今進一步成立專案辦公室，集結跨縣市力量打反空汙戰。

盧秀燕說，空汙治理不能單打獨鬥，成立空汙辦公室可跨縣市合作，讓空汙治理更有效率，也展現7縣市改善空氣的決心；她相信空汙治理，不分黨派與中央、地方，中部首長不只在區域內努力，也希望登高一呼，超越藍綠一起努力，畢竟台灣同一片天空，要捍衛人民的呼吸權。

苗栗縣副縣長鄧桂菊說，中火的煙囪也影響苗栗空氣，縣府不會輕易妥協，響應盧市長的口號「煤」得商量，不能讓空汙影響市民生活與健康。新竹縣副縣長陳見賢說，空汙是跨縣市議題，大家一起來努力改善空品，不要用肺發電。