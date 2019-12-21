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影／蔡英文：鄭寶清要是過關 國會一定過半

2019-12-21 18:30聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

蔡英文總統今天傍晚5點到桃園替黨籍第四選區立委候選人鄭寶清輔選，並授戰旗給鄭，她說，桃園每個選區都是激戰中的激戰，喊話「桃園每個選區都要過關，鄭寶清要是過關，國會一定過半，蔡英文也會過關」，肯定鄭寶清積極爭取交通建設，捷運棕線、綠線等建設難題都在他手上解決，未來到新北台北都能在1小時內抵達，鄭寶清是北北桃生活圈功臣。

蔡英文說，選戰倒數21天一定要鞏固，將鄭寶清再送進立法院，加上桃園市有無敵的市長鄭文燦，中央有蔡英文，是桃園重要的「黃金鐵三角」，並說北北桃生活圈最重要就是交通網絡，中央與市長鄭文燦一起合作，鄭寶清也是只要對桃園好就說到做到，別看他這樣，再難的難題到他手上都能積極處理解決，他要的桃園建設，中央都會仔細聽仔細想。

蔡表示，鄭寶清服務不分藍綠，因此贏得大家支持，再來國道二號下面原來都是土堤，現在已經著手綠化，是有感建設，很多燈不亮、水溝不清，問題也都迎刃而解；桃園生育率全台第一，桃園未來充滿機會，一定要再下個階段帶領桃園往前走，尤其桃園產業發展熱絡，台商回台投資有4分之1，社會住宅也有1萬2千戶，人才往桃園集中，桃園欣欣向榮，希望大家1月11日都能出來投票，把票投得漂漂亮亮，讓全世界知道台灣人要保護自己的國家，台灣人要完整的主權，「總統投三號、立委投五號」，政黨票也要投14號民進黨。

桃園市長鄭文燦也到場替鄭寶清背書，肯定鄭寶清積極替桃園建設經費，無論金額多寡，都是讓國家進步，帶給桃園很大轉變，再來如果沒有蔡英文當總統，桃園不會得到那麼大支持

軌道建設不會定案，很多計畫可能還在行政部門審查，牛步原地踏步，希望選民支持蔡英文、鄭文燦與鄭寶清「支持桃園鐵三角」。

鄭文燦透露，自己常一早打給鄭寶清，「很常早上問，中午就有答案，最晚到下午也會有答案」，肯定鄭寶清做事的行政效率，接著喊話「總統選小英，立委選寶清」，並說很歡迎韓市長桃園，桃園不會卡韓也不會黑韓，但韓三個月就要換跑道選總統，高雄照顧不好，也看不到國家願景，認為有準備、有願景，國家才會進步，選民要選能保護、建設台灣的總統。

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蔡英文總統今天傍晚5點到桃園替黨籍第四選區立委候選人鄭寶清輔選，並授戰旗給鄭。記者張裕珍／攝影
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蔡英文總統今天傍晚5點到桃園替黨籍第四選區立委候選人鄭寶清輔選，並授戰旗給鄭。記者張裕珍／攝影
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蔡英文總統今天傍晚5點到桃園替黨籍第四選區立委候選人鄭寶清輔選，台下支持者熱情揮...
蔡英文總統今天傍晚5點到桃園替黨籍第四選區立委候選人鄭寶清輔選，台下支持者熱情揮舞旗幟。記者張裕珍／攝影
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蔡英文總統今天傍晚5點到桃園替黨籍第四選區立委候選人鄭寶清輔選，並授戰旗給鄭。記者張裕珍／攝影
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蔡英文總統今天傍晚5點到桃園替黨籍第四選區立委候選人鄭寶清輔選，並授戰旗給鄭。記者張裕珍／攝影
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蔡英文總統今天傍晚5點到桃園替黨籍第四選區立委候選人鄭寶清輔選，並授戰旗給鄭。記者張裕珍／攝影
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鄭寶清蔡英文鄭文燦2020選舉2020選舉桃園市立委

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