翻轉苗栗 賴清德：鄉親成為「貴星」、當選一定成真

苗栗縣民進黨第一選區、第二選區立委候選人羅貴星、徐定禎，今下午在苗栗縣舉行苗栗後援總會成立大會造勢，選舉剩下20多天，現場高喊「2020台灣要贏！2020苗栗山海要贏！」，副總統候選人賴清德在大家包圍走入會場。副總統候選人賴清德授戰旗、準備包子、粽子給羅貴星、徐定禎，喊出「翻轉苗栗！」。

賴清德說，期待每個民眾都能成為「貴星」，讓苗栗立委兩席當選，懇請苗栗父老鄉親「成為我們的貴星，兩席當選一定成真」，勝利連線。

賴清德說，苗栗一定要改變，苗栗縣很罕見，台灣民主運動幾10年，縣長沒有政黨輪替過，立法委員在單一選區制度執行後，都是國民黨擔任，到底表現如何，苗栗父老鄉親很清楚，如果他們做得好的話，為什麼苗栗的縣政，在台灣評比都是敬陪末座。

賴清德說，為什麼苗栗縣財政出現這麼大困難？如果不是總統蔡英文總統，林全院長與他，苗栗縣府同仁恐怕拿不到薪水，情況是這樣的險峻。「為了苗栗縣的未來，我們一定要改變」，賴清德接著一一介紹羅貴星、徐定禎，兩人在苗栗的從政經驗。

後援會總會成立大會，副總統候選人賴清德、副總統陳建仁、立法院副院長蔡其昌、屏東縣長潘孟安、桃園市長鄭文燦、秘書長羅文嘉、立法委員鍾孔炤，前議員謝端容、陳銘安夫婦、前立委康世儒接連到場站台，現場喊出「翻轉苗栗，從立委兩席開始！」

徐定禎說，他是去年縣長落選人，騎著鍋牛車拜票，許多鄉親跟他說「加油！我會支持你！」，「噓！不要說哦」，不要透露出去，民主時代要支持哪個候選人有那麼難嗎？有那麼害怕嗎？2020選舉是選總統、立委，是決定國家安全方向的選舉。