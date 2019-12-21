賴清德輔選鄭寶清 講「桃園」口誤變「高雄」

民進黨桃園市第四選區立委候選人鄭寶清今下午成立蔡英文鄭寶清聯合競選總部成立大會，天公雖不作美，但仍吸引大批支持者冒雨相挺，副總統候選人賴清德下午3點多也站台，致詞時力挺鄭寶清爭取桃園多項交通建設，雖然未看稿，但賴致詞途中仍不小心口誤「寶清是如何替高雄來打拚」，談到大園交流道建設也不小心講成「林園」交流道，不過全程致詞仍稱許鄭寶清在國會的優異表現，希望選民繼續支持，「桃園要贏，這席一定要先贏！」

賴清德說，鄭寶清從政擔任過國大代表等，「出道比我早，算是我民主前輩」，肯定鄭寶清在國會表現優異，立委評鑑第一名，這不簡單，一定要全勤，也要比別人付出更多，也獲得公督盟連續六屆評鑑第一名，代表進入國會沒給大家漏氣，也受到社會各界肯定。

賴清德接著表示，今天來到桃園要向桃園的鄉親報告，寶清是如何替「高雄」來打拚，因為桃園的交通建設很需要支持，鄭爭取鐵路地下化、綠線捷運等兩大交通建設，爭取很多桃園建設，總經費到3千億元，特別肯定鄭對軌道交通建設很關心，公路建設也站第一線爭取。

賴說，還有「林園」（應為大園）交流道長期交通擁擠，鄭委員要求行政院將空中斷橋接起來，經費60億元左右，未來大園斷橋接通之後，能連到台15線與台61線，代表鄭寶清對交通建設有遠見，對桃園建樹大，這一次選舉，要給鄭寶清順利高票當選。

賴清德表示，選戰剩3周而已，選舉更要認真，桃園鄉親一定要發揮4年前一樣的努力與熱情，讓鄭寶清當選，這次蔡英文競選主軸為守護台灣主權、維護台灣民主，習近平公開提出唯一的原則就是只有一個中國，換一個說法就是中華人民共和國，過去國民黨說九二共識有中華民國的空間，這完全不是事實，中國國家主席說絕對沒有一個政黨有一廂情願的空間。

「很多民眾要捍衛中華民國，台灣一定要守護著」賴說，若接受九二共識，未來一定走向一國兩制，我們都清楚台灣不可能走回頭路，回到一國兩制，明年一定要出來投票，讓蔡英文順利當選，共同守護台灣共同守護建設，不只要贏中台灣，還要從桃園贏起，「蔡英文就能高票連任，立院能國會過半」，並對台下鄭寶清支持者喊話桃園要贏，這席一定要先贏！