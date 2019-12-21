苗栗原住民嘉年華 16族族服走秀 超吸睛

苗栗縣政府原住民族事務中心今在縣府第一辦公大樓前廣場舉辦「原住民嘉年華會」，現場除熱鬧原民歌手、樂團表演、原鄉特色農產及工藝品市集外，舉辦全台灣原住民16族傳統服飾走秀，現場提供民眾試穿泰雅族服飾，民眾體驗拍照。

苗栗縣原住民嘉年華會今上午在原民耆老向祖靈祈福後正式開幕，苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣議員黃月娥、江村貴、余文忠、原民會族群委員打赫史(Tahes‧Tain‧Kaybaybaw賽夏族)、林國雄（泰雅族）、縣府原民中心主任蔣意雄共襄盛舉。

苗栗縣原住民家年華會，重頭戲「16族族服走秀」，邀請表演團體傳源文化藝術團成員擔任走秀模特兒，換上各族傳統服飾走伸展台，搭配主持人解說，讓現場觀眾更加認識台灣原住民文化，相當吸睛。

為讓民眾更有參與感，提供民眾報名走秀，原住民朋友穿著自己族服走秀，讓族群文化互相交流，沒有族服或不敢上台的民眾可以試穿原民服飾，現場拍照留念。